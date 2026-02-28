Honda Türkiye’de yerli üretime geçti: Motosiklet fiyatları düşebilir

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye’de yeniden motosiklet üretimine başladı. Uzun bir süredir Türkiye pazarına sadece ithalat yoluyla ürün tedarik eden şirket, bu stratejik hamlesiyle doğrudan yerli üretime geçmiş oldu. Motosiklet tutkunları tarafından uzun zamandır heyecanla beklenen bu önemli gelişme, sektörde büyük bir yankı uyandırdı.

MOTOSİKLET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Yeni üretim tesisi, İzmir’in Aliağa ilçesinde yer alan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde kapılarını açtı. Fabrikanın üretime başladığına dair heyecan verici resmi açıklama ise bizzat Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Tezcan’ın verdiği bilgilere göre, yerli üretim ilk Honda modelleri üretim bandından başarıyla indi.

İzmir’deki bu devasa tesis, tam 100 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine kuruldu. Honda’nın Türkiye pazarındaki gücünü pekiştirecek olan bu yeni üretim üssü için yaklaşık 800 milyon TL değerinde büyük bir yatırım yapıldığı ifade ediliyor. Bölge ekonomisine de ciddi bir canlılık katacak olan bu yatırım sayesinde, ilk etapta doğrudan 300 kişiye istihdam sağlanacağı açıklandı.

Kurulan yeni fabrikanın üretim kapasitesi de oldukça iddialı rakamlara sahip. Tesiste ilk aşamada yıllık 100 bin adet motosiklet üretilmesi planlanıyor. İlerleyen dönemlerde ise bu üretim hacminin kademeli olarak artırılarak yıllık 200 bin adedin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Üstelik bu modern tesiste sadece sıfır motosiklet montajı değil, aynı zamanda endüstrinin ihtiyaç duyduğu yedek parça üretimi de gerçekleştirilecek.

Motosiklet üretiminin yeniden Türkiye’ye kaymasıyla birlikte, şirketin ilerleyen dönemlerde bu fabrikadan yurt dışına ihracat yapmaya başlayabileceği de sektördeki güçlü beklentiler arasında yer alıyor. Tüketicileri en çok mutlu eden ihtimal ise maliyetlerin düşmesi oldu. Üretimin yerli olmasından dolayı Honda motosiklet fiyatlarında belirgin bir ucuzlama yaşanması öngörülüyor.