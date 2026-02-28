  • İSTANBUL
Dünya Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! İskeçe Hürriyet Camii duvarına haç çizildi
Dünya

Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! İskeçe Hürriyet Camii duvarına haç çizildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! İskeçe Hürriyet Camii duvarına haç çizildi

Rahat durmayan kalleşler İskeçe’de bulunan Hürriyet Camii'nin duvarına haç çizerek alçak bir provokasyona girişti.

Edinilen bilgilere göre, İskeçe’de bulunan Hürriyet Camii’ne yönelik gerçekleştirilen çirkin eylem, Batı Trakya Türk Azınlığını derinden sarstı. Ramazan ayında caminin kıble tarafındaki dış duvara haç işareti ve çeşitli semboller çizildiği tespit edildi.

27 Şubat Cuma sabah saatlerinde fark edilerek kamuoyuna yansıdığı bildirilen olayın bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine yol açtı.

 

RAMAZAN AYINDA YAPILMASI TEPKİ ÇEKTİ

Kutsal bir zaman diliminde ibadethaneye yönelik gerçekleştirilen bu girişim, bölgede huzur içinde bir arada yaşayan toplum kesimlerini tedirgin etti. Türk Azınlık çevreleri, eylemin zamanlamasına dikkat çekerek bunun bilinçli bir provokasyon olabileceğine işaret etti.

MÜFTÜ TRAMPA: “MENFUR EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, yaşananları sert bir dille kınadı. Türk Azınlığın seçtiği Müftü Trampa açıklamasında, kutsal mekâna yönelik gerçekleştirilen bu eylemin özellikle Ramazan ayında yapılmasının toplumu derinden yaraladığını ve endişelendirdiğini ifade etti. Faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlatması beklenirken, azınlık temsilcileri benzer provokatif girişimlerin tekrar yaşanmaması adına gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“26 Şubat Perşembe gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından İskeçe Hürriyet Camii’nin kıble tarafında bulunan duvarın dış cephesinde haç işaretinin çizilmiş olduğu görülmüştür. Özellikle Ramazan ayında kutsal mekânımıza yapılmış olan bu menfur eylem Batı Trakya Türk Azınlığını derinden yaralamış ve endişelendirmiştir. Camimize ve azınlığımıza karşı yapılan bu eylemi şiddetle kınıyor, faillerin bir an evvel yetkili makamlar tarafından tespit edilip cezalandırılmasını temenni ediyoruz.”

CAMİ DUVARINA ÇİZİLEN HAÇ VE SEMBOLLER DİKKAT ÇEKTİ

İskeçe Hürriyet Camii’nin kıble duvarının dış tarafına çizilen haç işareti bazı sembollerle birlikte çizildi.

Haç işaretiyle birlikte “IC XC – NI KA” kısaltmalarının da duvara yazıldığı görüldü. Bu ifadelerin açılımının “İsa Mesih zafer kazanır” anlamına geldiği anlaşıldı.

 

IC XC - NIKA İBARELERİNİN ANLAMI

IC → İisous (İsa)

XC → Christos (Mesih)

NIKA → “Fetheder” veya “Zafer kazanır”

Toplam anlamı: “İsa Mesih zafer kazanır“ veya "fetheder”

 

HUZURU BOZMAK İSTEYEN PROVOKATİF EYLEM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Ramazan ayında bir camiye böyle anlamlar içeren sembollerle birlikte çizilen HAÇ işareti, bölgede başta Batı Trakya Müslüman Türkler olmak üzere farklı dinlere mensup insanların birlikte huzur içinde yaşamlarına gölge düşürmek isteyen çirkin ve provokatif bir eylem olarak değerlendirildi.

Kaynak: milletgazetesi.gr

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Veli

İsa Peygamberi öldürmek isteyenler yahudiler Hristiyanları adalet üzere yaşatanlar hep Müslüman Hristiyanlık her fırsatta sömüren Yahudiler Ama Hristiyanlık Müslümana düşman

Normal

Sen burada papazı Resmi görüşmeye çağırırsan cevabı bu olur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
