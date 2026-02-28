Telefon tuzağı artıyor: ‘Yanlış gönderildi’ dolandırıcılığına dikkat

  • İSTANBUL
Son dönemde siber dolandırıcılar, özellikle yeni bir telefon alan veya hattını başka bir operatöre taşıyan kullanıcıları hedef alıyor; “yanlış cihaz gönderildi” tuzağıyla kurbanın güvenini kazanıp, kargo kodu veya kişisel bilgileri ele geçirerek binlerce liralık cihazları ve verileri kendi çıkarları için kullanabiliyor.

İnternet dünyasının sunduğu sınırsız imkanlar hayatımızı kolaylaştırsa da, bu dijital kapı aynı zamanda dolandırıcılar için ardına kadar açık bir giriş noktası. Son dönemde siber korsanların oyunları o kadar ileri gitti ki, Google gibi teknoloji devleri bu tuzakları engellemek için özel yapay zeka sistemleri geliştirmek zorunda kalıyor.

Ancak dijital önlemler arttıkça dolandırıcılar rotayı yeniden doğrudan iletişime, yani telefon aramalarına çevirdi.

Özellikle yeni bir telefon satın alan veya hattını başka bir operatöre taşıyan kullanıcıları hedef alan bu yeni yöntem, kişisel verilerin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Bu dolandırıcılık yöntemi aslında tamamen yeni bir icat değil. Daha önce Gmail kullanıcılarının başına gelen benzer senaryoların güncellenmiş bir versiyonu. Ancak bu sefer asıl korkutucu olan nokta, dolandırıcıların elindeki bilgilerin doğruluğu. Arayan kişiler hangi operatörü kullandığınızı, hangi model telefonu sipariş ettiğinizi ve kargonuzun ne zaman ulaştığını detaylıca biliyor. Hatta bazen kurbanın güvenini kazanmak için yaşanan sözde aksaklık nedeniyle hediye çekleri tanımlayacaklarını söyleyerek teklifi cazip hale getiriyorlar.

“YANLIŞ TELEFON GÖNDERDİK” TUZAĞINA DİKKAT

Sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılan çarpıcı bir örnek, bu düzeneğin nasıl işlediğini gözler önüne seriyor. Bir kullanıcı, oğlu için sipariş ettiği telefonun teslimatından hemen sonra ısrarlı aramalar almaya başladığını paylaşıyor. Telefonu açtığında ise karşısındaki kişi kendisini operatör yetkilisi olarak tanıtıyor ve sistemsel bir hata nedeniyle kullanıcıya yanlış cihaz gönderildiğini iddia ediyor. Dolandırıcının talebi oldukça net: “Doğru cihazı size ulaştırabilmemiz için size göndereceğimiz kargo koduyla elinizdeki telefonu bize geri gönderin.”

Kullanıcı şüphelenip karşı taraftan hesap numarasını doğrulamasını istediğinde dolandırıcı bocalamaya başlıyor ve gerçek ortaya çıkıyor. Benzer raporlar bu durumun tek bir şirketle sınırlı kalmadığını, farklı operatörlerde de aynı senaryonun sahnelendiğini gösteriyor.

Eğer bu tuzağa düşerseniz, binlerce liralık cihazınızı kendi ellerinizle dolandırıcılara kargolamış oluyorsunuz. Sonrasında bu cihazlar ya parçalanarak satılıyor ya da içindeki kişisel bilgiler başka saldırılar için kullanılıyor.

Özellikle Samsung Galaxy S26 Ultra gibi popüler ve pahalı modellerin piyasaya çıktığı dönemlerde bu aramaların artması tesadüf değil. Şirketler, müşterilerini hesap sorunları için bizzat arayıp cihaz iadesi istemeyeceklerini her fırsatta yineliyor. Bu tarz bir telefon aldığınızda yapmanız gereken en güvenli hareket, hiçbir bilgi paylaşmadan telefonu kapatmak ve doğrudan operatörünüzün resmi müşteri hizmetlerini arayarak durumu kontrol etmek.

