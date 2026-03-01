  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu
Dünya

Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu

İran, "Gerçek Vaat 4" operasyonu kapsamında ABD’nin deniz gücüne ve bölgedeki üslerine ağır bir saldırı başlattığını duyurdu. Hint Okyanusu ve Cebel Ali açıklarında ABD destekli gemilerin hedef alındığı, bir deniz üssünde ise çok sayıda ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, operasyonun beşinci dalgasında ABD’nin deniz stratejik hedeflerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların detaylarını içeren bir bildiri yayımladı.

Bildiriye göre, Hint Okyanusu’nda ABD gemilerine mühimmat taşıyan MSP gemisi, Cebel Ali açıklarında 4 İHA ile vurularak devre dışı bırakıldı.

Ayrıca, Abdullah el-Mübarek bölgesinde bulunan ABD deniz üssünün 4 balistik füze ve 12 İHA ile hedef alındığı, saldırı sonucunda çok sayıda ABD askerinin öldüğü öne sürüldü.

Hint Okyanusu’ndaki bir diğer hedef ise yakıt ikmali yapan MST sınıfı destek gemisi oldu; geminin "Gadr-380" füzeleriyle vurulduğu aktarıldı.

ABD VE İSRAİL'İN 24 EYALETTEKİ SALDIRILARINA MİSİLLEME

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, ABD güçlerine yönelik operasyonların kesintisiz süreceğini ilan etti.

Bu misilleme hamlesi, ABD ve İsrail’in dün sabah saatlerinde İran’ın 24 eyaletindeki kritik noktaları hedef alan "önleyici saldırı" operasyonunun ardından geldi.

Tahran, İsfahan ve Buşehr gibi stratejik şehirlerin vurulduğu o saldırılarda İran Kızılayı verilerine göre 201 kişi yaşamını yitirdi, 747 kişi yaralandı.

İran ordusu, bu kayıplara karşılık olarak sadece İsrail’i değil; Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerini de kamikaze İHA ve füzelerle ateş altına aldığını duyurdu.

