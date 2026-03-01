  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İran’ın vatan hainleri meydana çıktı! Utanç verici görüntüler
Gündem

İran’ın vatan hainleri meydana çıktı! Utanç verici görüntüler

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD ve İsrail'in İran'da 200'den fazla masumu öldürmesinin ardından sokağa inen rejim karşıtları 'Seni seviyoruz Trump' sözleriyle dans etti.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik beklenen saldırısı, bugün sabah saatlerinde başladı..

İran'ın Başkenti Tahran olmak üzere birçok farklı şehre düzenlenen operasyonlara, İran'dan da misilleme gecikmedi.

 İran bu kapsamda, İsrail'in çeşitli noktalarına ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine füze saldırıları gerçekleştirdi.

Hava saldırılarının sürdüğü bölgede, sıcak gelişmeler yaşanırken İran'dan da dikkat çekici görüntüler gelmeye devam ediyor.

 Hainler dans etti

Başkent Tahran'dan çekilen görüntülerde, bir grup İranlının saldırıları sevinç çığlıkları ve dansla karşıladığı anlar yer aldı.

Öte yandan görüntülerde; rejim karşıtı gençlerin, ülkelerine yapılan saldırı sonrası "I love you Trump" (Seni seviyorum Trump) sözleriyle kutlama da yaptığı görülüyor.

 

Selva

Bu vatan hainlri idamı hakediyor

ata

orda yüzde elli bizde kaç???
