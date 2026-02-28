İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Hamaney bildiğim kadarıyla hayatta" dedi.
Tüm dünyanın gözü kulağı, bugün İsrail ve ABD’nin başlattığı, İran’ın misillemede bulunduğu yeni savaşta…
İsrailli teröristler, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü haberini dünyaya yaydı. İran makamları ise Hameney’in Tahran’dan çıkarıldığını ve güvenli bölgeye götürüldüğünü açıkladı.
Gelişmeler yakından takip edilirken İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den ilginç bir açıklama geldi.
Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın sağlık durumu hakkındaki bir soruya cevap veren Erakçi, “Evet, bildiğim kadarıyla hayattalar” dedi.
Konuşmasına devam eden Erakçi, "İran’da rejim değişikliği imkansız. Bu başarısızlıklarını neden anlamıyorlar, bilmiyorum. Eğer başarısız bir tecrübeyi tekrarlamak istiyorlarsa, sonuç alamayacaklar." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, “Önceki savaştan ders aldık” diyen Erakçi, “Saldırganlara hak ettikleri dersi mutlaka vereceğiz” vurgusu yaptı.