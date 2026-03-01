Özgür Özel hakkında yargı mensuplarına hakaret iddiasıyla soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel’in Burdur’da gerçekleştirdiği miting esnasında yaptığı konuşmayı mercek altına aldı. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, Özel’in hitabının bir bölümünde doğrudan yargı mensuplarını hedef aldığı ve bu ifadelerin suç teşkil edebileceği belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN "RESEN" SORUŞTURMA HAMLESİ

Özgür Özel’in kullandığı sözlerin "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" kapsamında değerlendirildiği ve bu doğrultuda yargı makamlarınca resen soruşturma sürecinin düğmesine basıldığı bildirildi. Mitingdeki ifadelerin yargı bağımsızlığı ve görevli memura hakaret unsurları taşıyıp taşımadığı, başlatılan bu soruşturma kapsamında detaylıca incelenecek.