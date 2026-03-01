  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku Macron’dan dünya liderlerine çağrı: BMGK acil toplanmalı, barış tehdit altında Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı İran’dan ABD ve İsrail’e sert ültimatom: Saldırganları pişman edeceğiz! Bakan Fidan'dan İran diplomasisi: 7 mevkidaşıyla görüştü Tomahawk seyir füzesinin başlığı hurda çıktı Gözaltına alınan Tanju’nun sözleri ortaya çıktı! ‘Bu bedeli ya seve seve vereceksiniz, ya da ...... vereceksiniz’ Savcılık soruşturma başlattı: CHP’nin ajansından İncirlik provokasyonu
Dünya İsrail’de kırmızı alarm: İran’dan iki dalga füze saldırısı!
Dünya

İsrail’de kırmızı alarm: İran’dan iki dalga füze saldırısı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail’de kırmızı alarm: İran’dan iki dalga füze saldırısı!

İran, İsrail’e yönelik füze saldırılarını tırmandırıyor. İsrail ordusu, İran’dan iki yeni füze dalgasının daha başlatıldığını ve ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka sığınak çağrısında bulundu.

İsrail ordusu tarafından yapılan son dakika açıklamasında, İran topraklarından ateşlenen çok sayıda füzenin İsrail hava sahasına doğru ilerlediğinin tespit edildiği bildirildi.

Hava savunma sistemlerinin tehdidi bertaraf etmek için tam kapasiteyle çalışmaya başladığı belirtilirken, vatandaşların cep telefonlarına acil durum talimatları gönderildi.

Ordu, halkın güvenliği için bu uyarılara mutlak suretle uyulması gerektiğini vurguladı. Füzelerin fırlatılmasının hemen ardından İsrail’in dört bir yanında saldırı sirenleri devreye girdi.

KUDÜS VE TEL AVİV SEMALARINDA PATLAMALAR

Bölgedeki yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, iki dalga halinde gerçekleştirilen saldırının ilk kısmında füzeler işgal altındaki Doğu Kudüs semalarına ulaştı.

İsrail hava savunma sistemleri (Demir Kubbe ve Arrow), özellikle başkent Tel Aviv’in de içinde bulunduğu ülkenin orta kesimini hedef alan füzeleri havada imha etmeye çalışırken şehir genelinde şiddetli patlama sesleri yankılandı.

Patlamaların şiddetiyle sarsılan bölgelerde halkın paniği sürerken, savunma sistemlerinin performansı ve füzelerin isabet durumu yakından takip ediliyor.

İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu
İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

Dünya

İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki
ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki

Dünya

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki

ABD - İsrail terörü okulu hedef aldı! Çok sayıda öğrenci öldü
ABD - İsrail terörü okulu hedef aldı! Çok sayıda öğrenci öldü

Dünya

ABD - İsrail terörü okulu hedef aldı! Çok sayıda öğrenci öldü

İran’dan ABD ve İsrail’e sert ültimatom: Saldırganları pişman edeceğiz!
İran’dan ABD ve İsrail’e sert ültimatom: Saldırganları pişman edeceğiz!

Dünya

İran’dan ABD ve İsrail’e sert ültimatom: Saldırganları pişman edeceğiz!

İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı
İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı

Dünya

İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Kafamda şüpheler var acaba İsrail ile İran yine bir oyun mu oynuyor dikkat ediniz İsrail'e net hiç füze düştü mü ?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23