İsrail’de kırmızı alarm: İran’dan iki dalga füze saldırısı!
İran, İsrail’e yönelik füze saldırılarını tırmandırıyor. İsrail ordusu, İran’dan iki yeni füze dalgasının daha başlatıldığını ve ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka sığınak çağrısında bulundu.
İsrail ordusu tarafından yapılan son dakika açıklamasında, İran topraklarından ateşlenen çok sayıda füzenin İsrail hava sahasına doğru ilerlediğinin tespit edildiği bildirildi.
Hava savunma sistemlerinin tehdidi bertaraf etmek için tam kapasiteyle çalışmaya başladığı belirtilirken, vatandaşların cep telefonlarına acil durum talimatları gönderildi.
Ordu, halkın güvenliği için bu uyarılara mutlak suretle uyulması gerektiğini vurguladı. Füzelerin fırlatılmasının hemen ardından İsrail’in dört bir yanında saldırı sirenleri devreye girdi.
KUDÜS VE TEL AVİV SEMALARINDA PATLAMALAR
Bölgedeki yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, iki dalga halinde gerçekleştirilen saldırının ilk kısmında füzeler işgal altındaki Doğu Kudüs semalarına ulaştı.
İsrail hava savunma sistemleri (Demir Kubbe ve Arrow), özellikle başkent Tel Aviv’in de içinde bulunduğu ülkenin orta kesimini hedef alan füzeleri havada imha etmeye çalışırken şehir genelinde şiddetli patlama sesleri yankılandı.
Patlamaların şiddetiyle sarsılan bölgelerde halkın paniği sürerken, savunma sistemlerinin performansı ve füzelerin isabet durumu yakından takip ediliyor.