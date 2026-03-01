Trump'tan Hamaney iddiası: Yeni lider hakkında fikrimiz var

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılan kapsamlı askeri operasyonlarda çok sayıda İranlı liderin hedef alındığını ve öldürüldüğünü açıkladı.

NBC News kanalına konuşan Trump, özellikle dini lider Ali Hamaney'in durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Hamaney'in öldüğü yönündeki iddialar için "Bu haberin doğru olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullanarak operasyonun sonuçlarına dair önemli bir sinyal verdi.

Beyaz Saray da bu süreçte Trump'ın saldırıları anlık takip ettiği komuta merkezi fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı.

İRAN'IN YENİ LİDERİ İÇİN HAZIRLIK MESAJI

İran'ın gelecekteki liderlik yapısına dair de konuşan Trump, "Bir sonraki lider belirlendi mi?" sorusuna "Evet. Çok iyi bir fikrimiz var" yanıtını verdi. Trump ayrıca operasyonun süreciyle ilgili masadaki seçenekleri de değerlendirdi. Süreci uzun tutup her şeyi devralabileceğini ya da 2-3 gün içinde operasyonu bitirebileceğini söyleyen Trump, İranlılara hitaben,"Yeniden inşaya başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz" diyerek gözdağı verdi. ABD Başkanı, her koşulda İran'ın bu saldırıların etkisini atlatmasının yıllar alacağını savundu.