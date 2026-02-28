  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 28 Şubat mesajı… “Artık, ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek vesayet odağı kalmamıştır” Müzmin muhalifler dünyanın öbür ucunda da aynı: ‘Sorun Türkiye’de değil, sende!’ Eşi başörtülü yüzbaşıya ordudan ihraç Ortadoğu’da ‘kıyamet’ saati! İran’ın İsrail’e ateşlediği mühimmatlar kaç dakikada varacak? Savaş Katar'a sıçradı! Füze düşürüldü Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor Ömer Çelik’ten 28 Şubat cuntasına sert gönderme: Vahşi ve saldırgan projeniz çöktü Yahudi yazar Avi Lipkin, "Mekke’ye Dönüş” adlı kitabında yazdı! Yahudilerin gözü Mekke’de! Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı!
Dünya Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı
Dünya

Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı

Nükleer güç Pakistan, terör devleti İsrail ve haydut ABD'nin saldırdığı İran ile hemen sıcak temas kurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Erakçi'nin, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ı aradığı belirtilen açıklamada, ikilinin bölgedeki son durumu görüştüğü kaydedildi.

Dar'ın, krizin barışçıl şekilde müzakere yoluyla çözülmesi için diplomatik çabaların acilen yeniden başlatılması ve gerginliğin derhal durdurulması çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, "Dar, İran'a yönelik gerekçesiz saldırıları şiddetle kınadı." ifadesi kullanıldı.

 

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken, Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu
İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

Dünya

İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki
ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki

Dünya

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki

İşte siyonistin gerçek yüzü bu! İran uranyum zenginleştirmeyi sıfırlamayı kabul ettiği halde vurdular!
İşte siyonistin gerçek yüzü bu! İran uranyum zenginleştirmeyi sıfırlamayı kabul ettiği halde vurdular!

Dünya

İşte siyonistin gerçek yüzü bu! İran uranyum zenginleştirmeyi sıfırlamayı kabul ettiği halde vurdular!

Türkiye'den son dakika İran hamlesi!
Türkiye'den son dakika İran hamlesi!

Gündem

Türkiye'den son dakika İran hamlesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23