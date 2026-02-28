Acun Ilıcalı'nın hayali olacak mı? Beklenen oldu ve Hull City adım adım Premier Lig'e
Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali olan Premier Lig için takımı yine kazandı.
İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Portsmouth'u M. Crooks'un golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 60'a yükseltti.
İngiltere Championship maçında Hull City, deplasmanda karşılaştığı Portsmouth'u 1-0 yendi.
Müsabakanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Portsmouth zaman zaman etkili ataklar geliştirse de savunmalar hata yapmadı.
Hull City, karşılaşmanın 73. dakikasında M. Crooks'un attığı golle galibiyeti aldı. Orta sahadan iyi organize olan konuk ekip, bulduğu golün ardından skor üstünlüğünü korumayı başardı.
Jakirovic'in öğrencileri, Premier Lig yolunda kritik bir galibiyet aldı. Maçın son bölümünde savunmada hata yapmayan Hull City, deplasmandan üç puanla ayrıldı.
Hull City, aldığı galibiyetle beraber puanını 60 yaparak 3. sıraya yükseldi. Portsmouth ise 39 puanda kaldı.
Geçtiğimiz hafta da Derby'i deviren Acun Ilıcalı'nın takımı, önümüzdeki hafta Ipswich Town'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu mücadele, üst sıralardaki dengeleri yakından ilgilendirecek.
Hull City, ortaya koyduğu etkili performansla Premier Lig yolundaki yürüyüşünü kararlılıkla sürdürüyor.
