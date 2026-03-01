  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Özgür Özel'in 28 Şubat sözleri akıllara bu soruyu getirdi: Kimin sayesinde, Erdoğan'ın değil mi?
Özgür Özel'in 28 Şubat sözleri akıllara bu soruyu getirdi: Kimin sayesinde, Erdoğan'ın değil mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Bugün 28 Şubat’ı olumlayan kimse yok” sözleri, söz konusu vesayet döneminin AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan adımlarla sona erdirildiği ve mağduriyetlerin giderildiği gerçeğini yeniden gündeme taşıdı.

Başörtülü kadınların okullara sokulmadığı, insanların ötekileştirilip adeta kamusal alandan silindiği, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kâğıda döküldüğü 28 şubat Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi’nin Necmettin Erbakan anma ve iftar programında yaptığı konuşmada 28 Şubat’ın yıldönümüne dikkat çekerek, “Bugün 28 Şubat’ı olumlayan, olumlayabilen kimse yok aramızda” ifadelerini kullandı.

 

Bilindiği üzere, AK Parti iktidarıyla birlikte vesayet odaklarına karşı kararlı bir mücadele yürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen anayasal ve yasal reformların 28 Şubat’ın izlerini silme noktasında önemli adımlar atıldı. Siyasi yasakların kaldırılması, başörtüsü yasağının son bulması, katsayı uygulamasının kaldırılması ve askeri vesayeti gerileten düzenlemeler, AK Parti ile gerçekleşirken sürecin kırılma noktaları olarak biliniyor.

