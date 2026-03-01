Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke lideriyle İran'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran-ABD-İsrail savaşı devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın saldırı düzenlediği Katar ve BAE liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN AL NAHYAN VE AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Erdoğan, Al Sani’den Katar’daki son duruma ilişkin bilgi aldı.

SALDIRILAR NEDENİYLE ÜZÜNTÜLERİNİ İFADE ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile bölgedeki son durumu ele aldı.