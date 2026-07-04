  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soytarı, Kılıçdaroğlu’na bakın ne demiş! Küfürbaza gitti fırçayı yedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i resmi törenle karşıladı Adnan Beker, CHP'den istifa etti Eski vekilden Ekrem’e pavyon salvoları! “CHP’nin ahlakını İmamoğlu bozdu” CHP’li Beşiktaş, Şişli ve Üsküdar'da korkunç sel manzaraları! İstanbul’u izliyorlar gözleri kapalı Cabral'ın golü olay oldu! Dünya bu takımı konuşuyor CHP'li belediyelere ulaşılamıyor Sulara kapılan kadını vatandaşlar kurtardı Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Kesintisiz e-ticaret için kritik düzenleme Ekrem ve Nevşin’in maskesi yine indi! Yahudi Karel’e özür, İslam’a küfredene destek Aradığınız belediyeye şu anda ulaşılamıyor! Esnaf sular altında twerkçü Sinem uykuda
Dünya İsrail'den İHA ile alçak saldırı
Dünya

İsrail'den İHA ile alçak saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail'den İHA ile alçak saldırı

Kandan beslenen terör devleti İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bulunan bir eve İHA saldırısı düzenledi.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Mansuri beldesinde bir evi hedef aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 1 kişiyi öldürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun beldesinde bir kişiyi hedef aldığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde 551. Tugaydaki askerlerin Mecdel Zun beldesinde Hizbullah mensubu olduğu ileri sürülen bir kişiyi öldürdüğü belirtildi.

 

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

 

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 303 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

ABD İran'ı, İsrail'in düzenleyeceği suikastlara karşı uyardı!
ABD İran'ı, İsrail'in düzenleyeceği suikastlara karşı uyardı!

Dünya

ABD İran'ı, İsrail'in düzenleyeceği suikastlara karşı uyardı!

Terör devleti İsrail'e ambargo çağrısı! Soykırımcıya kilise tepkisi
Terör devleti İsrail'e ambargo çağrısı! Soykırımcıya kilise tepkisi

Gündem

Terör devleti İsrail'e ambargo çağrısı! Soykırımcıya kilise tepkisi

Suriye’de neler oluyor? Saldırılarda İsrail parmağı mı var?
Suriye’de neler oluyor? Saldırılarda İsrail parmağı mı var?

Dünya

Suriye’de neler oluyor? Saldırılarda İsrail parmağı mı var?

Washington'ı sallayan İsrail çağrısı!
Washington'ı sallayan İsrail çağrısı!

Dünya

Washington'ı sallayan İsrail çağrısı!

Şerif ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: İsrail'e fırsat verilmemeli
Şerif ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: İsrail'e fırsat verilmemeli

Gündem

Şerif ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: İsrail'e fırsat verilmemeli

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23