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Dünya İsrail’den Gazzeli balıkçılara zulüm! Önce sorgulayıp sonra denize attılar
Dünya

İsrail’den Gazzeli balıkçılara zulüm! Önce sorgulayıp sonra denize attılar

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İsrail’den Gazzeli balıkçılara zulüm! Önce sorgulayıp sonra denize attılar

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi açıklarında alıkoyduğu balıkçılardan 5'ini denize attı. Sorguladıkları 5 balıkçıyı denize atan alçak İsrail askerleri, diğer balıkçıları ise alıkoymayı sürdürüyor.

İşgalci İsrail ordusu bu kez de Gazze'de alıkoyduğu balıkçılardan 5'ini denize attı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kenti limanına hücum botlarından ateş açtı.

İsrail askerleri, bölgedeki bazı Filistinli balıkçıları alıkoyarak denize açıldı.

Balıkçılardan 5'ini sorguya tabi tuttuktan sonra denize atan İsrail askerleri, diğer balıkçıları ise alıkoymayı sürdürüyor.

İsrail ordusunun alıkoyduğu balıkçıların sayısına ve durumuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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Yorumlar

Saim genc

İsrail'in zulmüne Hristiyanlar Hindular ateistler kısacası müslüman olmayan ülkeler İsrail'i telin ediyor ama Müslüman olan körfez ülkeleri mısır Ürdün Suriye'den çit yok not Türkiye'de bu ülkelere karşı bir tepkide yok
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