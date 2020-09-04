İsrail’de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı
İsrail'de uyuşturucu maddenin yasallaşmasını isteyen bir grup, Tel Aviv’de drone ile içinde uyuşturucu madde bulunan plastik poşetleri gökyüzünden sokaklara dağıttı.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de uyuşturucunun yasallaşmasını destekleyen "Green Glider" adlı bir grup drone ile onlarca paket uyuşturucuyu gökyüzünden sokaklara attı.
İsrail Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, insansız hava aracını kullanan 30'lu yaşlarda iki kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını aktardı. Sözcü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.