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İsrail zulmü: Önce ateş açtı, sonra gözaltına aldı!

İsrail güçleri Gazze Şeridi açıklarında 2 Filistinli balıkçı, teknelerine ateş açıldıktan sonra gözaltına alındı.

01 Ocak 2019 Salı 13:54
İsrail zulmü: Önce ateş açtı, sonra gözaltına aldı!

İsrail güçleri Gazze Şeridi açıklarında 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail deniz güçlerinin, Filistinli balıkçı İsa eş-Şerafi (73) ile oğlu Basil'in (31) teknesine ateş açtığını, ardından iki balıkçıyı da gözaltına aldığını belirtti.

Sınırı aşmadılar

Ayaş, gözaltına alınan Filistinli balıkçıların İsrail'in izin verdiği 6 mil sınırını aşmadığını söyledi.

Oslo Antlaşması'na göre sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:54
  1. Filistin
  2. israil
  3. balıkçı
  4. gözaltı

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