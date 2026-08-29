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Tuvaletlerde yeni dönem! Sifon ve su devri resmen kapanıyor! Duyanlar şaşkın

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Tuvaletlerde yeni dönem! Sifon ve su devri resmen kapanıyor! Duyanlar şaşkın

NASA'nın uzay görevlerindeki hijyen sorunlarından esinlenerek girişimci Diana Yousef tarafından geliştirilen ve "iThrone" adı verilen susuz tuvalet sistemi, küresel çapta devrim yaratmaya devam ediyor. Hiçbir kanalizasyon bağlantısına veya sifona ihtiyaç duymadan çalışan bu akıllı ünite, idrar ve dışkıdaki sıvının yüzde 95'ini buharlaştırarak atık miktarını minimuma indiriyor. Uganda, Panama ve ABD'de halihazırda 20 binden fazla kişinin güvenli sanitasyon imkanına kavuşmasını sağlayan bu çevreci teknoloji, altyapının bulunmadığı bölgeler için umut ışığı olmaya devam ediyor.

#1
Foto - Tuvaletlerde yeni dönem! Sifon ve su devri resmen kapanıyor! Duyanlar şaşkın

NASA'da görev yapan bilim insanı ve girişimci Diana Yousef, uzay istasyonlarında kullanılan tuvalet sistemleri üzerine çalışırken, benzer bir sorunun dünyada da milyonlarca insanı etkilediğini fark etti. Özellikle su tesisatı ve kanalizasyon sistemlerine erişimin sınırlı olduğu bölgeler için harekete geçen Yousef, su kullanmadan çalışabilen iThrone'u geliştirdi.

#2
Foto - Tuvaletlerde yeni dönem! Sifon ve su devri resmen kapanıyor! Duyanlar şaşkın

iThrone, sifon veya kanalizasyon bağlantısı gerektirmeden çalışıyor. Sistem, idrar ve dışkının içerdiği sıvının yaklaşık yüzde 95'ini buharlaştırarak atık miktarını önemli ölçüde azaltıyor. Böylece atıkların toplanması ve taşınması daha kolay hale gelirken, kanalizasyon altyapısının kurulmasının zor veya maliyetli olduğu bölgelerde daha güvenli sanitasyon imkanı sağlanması hedefleniyor.

#3
Foto - Tuvaletlerde yeni dönem! Sifon ve su devri resmen kapanıyor! Duyanlar şaşkın

Bağımsız bir ünite olarak farklı ortamlara kurulabilen sistem, gerektiğinde kamyonlarla başka bölgelere de taşınabiliyor. Teknoloji şu ana kadar Uganda, Panama ve ABD'de 20 binden fazla kişinin güvenli sanitasyon imkanına erişmesine yardımcı oldu.

#4
Foto - Tuvaletlerde yeni dönem! Sifon ve su devri resmen kapanıyor! Duyanlar şaşkın

Cornell, Columbia ve Harvard'da eğitim alan Yousef, geliştirdiği bu teknoloji sayesinde bu yıl Küresel Vatandaş Waislitz Ödülü'ne layık görüldü.

#5
Foto - Tuvaletlerde yeni dönem! Sifon ve su devri resmen kapanıyor! Duyanlar şaşkın

Ödülle birlikte verilen 100 bin dolarlık destek, iThrone'un daha fazla topluluğa ulaştırılmasını amaçlıyor. Yousef ve ekibi, teknolojiyi gelecek yıl milyonlarca kişiye daha ulaştırarak su ve kanalizasyon altyapısına erişimin sınırlı olduğu bölgelerde sürdürülebilir sanitasyonu yaygınlaştırmayı hedefliyor.

#6
Foto - Tuvaletlerde yeni dönem! Sifon ve su devri resmen kapanıyor! Duyanlar şaşkın

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