Tuvaletlerde yeni dönem! Sifon ve su devri resmen kapanıyor! Duyanlar şaşkın

NASA'nın uzay görevlerindeki hijyen sorunlarından esinlenerek girişimci Diana Yousef tarafından geliştirilen ve "iThrone" adı verilen susuz tuvalet sistemi, küresel çapta devrim yaratmaya devam ediyor. Hiçbir kanalizasyon bağlantısına veya sifona ihtiyaç duymadan çalışan bu akıllı ünite, idrar ve dışkıdaki sıvının yüzde 95'ini buharlaştırarak atık miktarını minimuma indiriyor. Uganda, Panama ve ABD'de halihazırda 20 binden fazla kişinin güvenli sanitasyon imkanına kavuşmasını sağlayan bu çevreci teknoloji, altyapının bulunmadığı bölgeler için umut ışığı olmaya devam ediyor.