Togg'dan otomobil piyasasını hareketlendirecek T6 hamlesi: Cebinde 1 milyon TL olan beklesin!

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki önemli yatırımlarından Togg, model ailesini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. T10X ve T10F'in ardından gözler bu kez daha ekonomik bir seçenek olarak geliştirilen T6'ya çevrildi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın Davos'ta yaptığı açıklamalar, yeni modelin takvimine ilişkin önemli ipuçları verdi.

TOGG T6 İÇİN 2027 İŞARET EDİLDİ

Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Davos'ta konuşan Tosyalı, Togg'un daha geniş kitlelerin satın alabileceği ekonomik bir model üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Tosyalı, T6'nın 2027 yılının ortalarında kullanıcılarla buluşturulmasının planlandığını belirterek, yeni aracın daha ulaşılabilir bir model olacağını ifade etmişti.

Togg'un mayıs ayında yaptığı resmi açıklama da yeni araç ailesinin takvimini destekledi. Şirket, yeni B segmenti ailesi kapsamında geliştirilecek üç modelin 2027 yılının ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye'deki kullanıcılarla buluşmasının hedeflendiğini bildirdi.

DAHA UYGUN FİYAT İÇİN KRİTİK ÇALIŞMA

T6'nın en fazla merak edilen özelliklerinden biri fiyatı. Yeni modelin T10X ve T10F'e kıyasla daha geniş bir tüketici kitlesinin satın alabileceği seviyede konumlandırılması bekleniyor.

Aracın maliyetini aşağı çekebilmek amacıyla özellikle batarya ve platform teknolojileri üzerinde çalışmalar sürüyor. Togg'un yeni B segmenti araç ailesi için gerçekleştirdiği stratejik teknoloji iş birliğinde platform teknolojisinin de geliştirme sürecinin önemli parçalarından biri olacağı açıklanmıştı.

TOGG T6'NIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni modelle ilgili en çok konuşulan konu ise kuşkusuz satış fiyatı.

Piyasada 950 bin TL seviyesinde rakamlar telaffuz edilirken, bazı tahminlerde T6'nın 1,2 milyon TL civarında satışa çıkabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu noktada önemli bir ayrıntı bulunuyor:

Togg tarafından T6 için henüz resmi bir satış fiyatı açıklanmadı.

Dolayısıyla 950 bin TL ve 1,2 milyon TL seviyeleri kesinleşmiş fiyatlar değil, mevcut beklenti ve piyasa tahminlerinden oluşuyor. Güncel haberlerde de 950 bin TL seviyesindeki rakamın bir fiyat beklentisi olduğu belirtiliyor.

ŞEHİR İÇİNDE TOGG'UN YENİ KOZU OLABİLİR

T6'nın daha kompakt boyutlarıyla özellikle şehir içi kullanıma yönelik bir seçenek olması bekleniyor. Togg'un uygun fiyat politikasıyla birlikte yeni model üzerinden elektrikli otomobili çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Tosyalı'nın T6 için kullandığı “dileyen herkesin alabileceği bir model” yaklaşımı da şirketin yeni araçta izleyeceği fiyat politikasının en güçlü işaretlerinden biri oldu.

T6'nın nihai teknik özellikleri, menzili, batarya kapasitesi ve resmi satış fiyatının ise tanıtım ve satış takvimi yaklaştıkça netleşmesi bekleniyor.