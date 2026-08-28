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Gündem Moskova'dan Bükreş'e jet karşılık! Rumen diplomat sınır dışı ediliyor
Gündem

Moskova'dan Bükreş'e jet karşılık! Rumen diplomat sınır dışı ediliyor

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Moskova'dan Bükreş'e jet karşılık! Rumen diplomat sınır dışı ediliyor

Rusya ile Romanya arasında diplomatik gerilim tırmandı. Romanya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etmesine Moskova yönetimi aynı yöntemle karşılık verdi. Rusya, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya ile Romanya arasında son dönemde artan gerilim diplomatik krize dönüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Liliana Burda, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Görüşmede Burda'ya, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildiren nota teslim edildi.

RUSYA'DAN MİSİLLEME KARARI

Moskova yönetimi, alınan kararın Romanya'nın daha önce bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etmesine doğrudan karşılık olduğunu açıkladı.

Böylece iki ülke arasındaki gerilim karşılıklı diplomat sınır dışı etme kararlarıyla yeni bir boyuta taşındı.

İHA GERİLİMİNİN ARDINDAN GELMİŞTİ

Romanya, son günlerde ülke topraklarına 3 insansız hava aracının düşmesinin ardından bir Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Bükreş'in hamlesinin ardından Moskova'nın vereceği karşılık merak edilirken Rusya'dan beklenen misilleme geldi.

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