İsrail medyasında korku analizi! Kızılelma'nın özellikleri uykularını kaçırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Teröristbaşı Binyamin Netanyahu’nun kuru sıkı tehditleriyle birlikte İsrail basınında Türkiye’ye ve sahip olduğu silah sistemlerine ilişkin korku dolu analizler yayınlanmaya devam ediyor. Terör basının da son analiz ise Kızılelma için yapıldı.
Siyonist soykırımcı Binyamin Netanyahu’nun kuru sıkı tehditleriyle birlikte İsrail basınında Türkiye’ye ve sahip olduğu silah sistemlerine ilişkin korku dolu analizler artmaya başladı.
Savunma haber bülteni Peak Defence News’in aktardığına göre, Türkiye’nin gurur projelerinden Kızılelma’yı analiz eden İsrail gazetesi Maariv: “Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka destekli uçuş sistemleri, Kızılelma’yı tek başına karar alabilen, tehditleri analiz edip anında karşılık verebilen bir ‘hava muharebe zekasına’ dönüştürdü” diye yazdı.
AESA RADAR SİSTEMİ DE GÖZLERİNİ KORKUTTU!
Maariv’in haberinde, Türkiye’nin geliştirdiği son teknoloji ürünü radarlara da dikkat çekilerek; “Türkiye’nin geliştirdiği ileri teknoloji MURAD-100A AESA radar sistemi, Amerikan F-35’te kullanılan AN/APG-81 radarına ciddi bir rakip haline geldi” ifadelerine yer verildi.