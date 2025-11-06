İsrail, Lübnan'ın vurdu! Yeni hava saldırısı başlattı...

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıda bulundu.

İsrail Ordusu, bugün Lübnan'ın güneyindeki 3 beldedeye saldıracağını bildirmesinin ardından yeni bir hava saldırısı başlattı.

Saldırılarda, "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu ifade edilirken daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Güney'deki Hizbullah altyapılarını hedef alıyoruz" denildi.

İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.

İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 3 beldedeki bazı noktalara saldırı tehdidinde bulunarak hedef alınacak yerlerin yakınında ikamet eden halktan bölgeden ayrılmalarını istedi. Ardınan saldırılara başladı.

Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırıların olduğu sırada Beyrut semalarında da insansız hava araçları sesleri duyuldu.Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki et-Taybe ve Tayr Debba beldelerine saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.

Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba beldelerindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

Adraee, bu açıklamalardan kısa süre sonra Lübnan'ın güneyindeki Aita Cebel beldesinde de "Hizbullah'a ait askeri yapıya" saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Aita Cebel beldesinde vurulacak yerin haritasını paylaşan Adraee, bu noktaya yakın ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

Ateşkesin ardından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 3 ayrı beldeye saldırı tehdidinde bulunmasının bölgedeki köylerde ikamet eden Lübnanlılar arasında paniğe neden olduğu belirtildi.

Bunun üzerine Adraee X'ten yeni bir açıklama yaparak, sadece haritada paylaştıkları bölgelerdeki halka tahliye uyarısında bulunduklarını Lübnan'ın güneyindeki köylerin geniş çaplı tahliyesiyle ilgili herhangi bir uyarı yayınlamadıklarını kaydetti.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.