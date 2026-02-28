Ramazan etkinliklerini hedef almıştı! Laikçi yobaza okulda mikrofon

yeniakit.com.tr

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi için 81 ildeki Milli Eğitim Müdürlüklerine genelge gönderdi. İslam’ın her zerresine karşı hazımsızlık yaşayan seküler bağnazlar, söz konusu genelge sonrası kendilerince harekete geçti. Laiklik maskesinin arkasına sığınarak milli ve manevi değerlerimize karşı 168 sözde aydın bir bildiri yayınladı. “Laiklik bildirisi” olarak bilinen utanç metnine imza atanlar arasında Haydar Ergülen de yer aldı.

LİSEYE DAVET EDİLDİ

Eski Türkiye artığı yobazların yayınladığı bildiri kamuoyunda büyük infiale neden olurken, Ergülen’le ilgili yeni gelişme ağızları açık bıraktı. Zira Haydar Ergülen, Şişli Nuri Akın Anadolu Lisesi’ne davet edildi ve öğrencilere konuşma yaptırıldı.

VELİLER TEPKİLİ

Günlerdir Türkiye kamuoyunda tartışmalara konu olan ve Bakan Tekin’in hukuki süreç başlattığı isimlerden biri olan Ergülen’in okulda söyleşi gerçekleştirmesi, bazı veliler ve sendikaların tepkisine yol açtı.

GEREKÇESİ MERAK KONUSU

Ramazan etkinlikleri gibi toplumun geniş kesimleri tarafından benimsenen bir faaliyete karşı eleştirel tutum sergileyen bir ismin, özellikle Ramazan ayında bir okula davet edilmesinin gerekçesinin açıklanması istendi. Ayrıca Haydar Ergülen’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet aleyhine çeşitli paylaşımlar yaptığı da ifade edildi.

“BAKANLIK İNCELEME BAŞLATSIN”

Bazı veliler, okul yönetimi ve ilçe millî eğitim idaresi başta olmak üzere sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu. Konu hakkında Bakanlığın inceleme başlatıp başlatmayacağı merak ediliyor.