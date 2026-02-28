  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
NY Times dünyaya duyurdu: İsrail’in ardından ABD de İran’ı vurdu İsrail İran’ı vuruyor! “Tahran’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi hedef alındı” iddiası İran'a saldırılar başladı! Peş peşe patlamalar oluyor... İsrail basını: Üst düzey yöneticiler hedef alındı İsrail'in İran'a attığı füzeler Suriye'den görüntülendi TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satıyor Kendisi firari kısrağı satışta Türkiye'de olsa sekülerler ayaklanırdı: İngiliz takımlar sahada ezan okutup iftar veriyor Katil ile işbirlikçisi arasında şer ittifakı: Türkiye'ye karşı 16 kirli imza! İran'a saldırı başladı! CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi Sözcü yazarı Necati Doğru’nun ‘Her Ülkeye bir Kâbe Yapılsın’ Çıkışını Abdurrahman Uzun böyle ‘Ti’ye aldı
Gündem Ramazan etkinliklerini hedef almıştı! Laikçi yobaza okulda mikrofon
Gündem

Ramazan etkinliklerini hedef almıştı! Laikçi yobaza okulda mikrofon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ramazan etkinliklerini hedef almıştı! Laikçi yobaza okulda mikrofon

Ramazan etkinliklerine karşı yayımlanan “laiklik bildirisi”ne imza atan Haydar Ergülen’in, Şişli Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde öğrencilere konuşma yapması velilerin tepkisini çekti; okul yönetimi ve ilgili idare hakkında inceleme başlatılması çağrıları yapıldı.

 yeniakit.com.tr 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi için 81 ildeki Milli Eğitim Müdürlüklerine genelge gönderdi. İslam’ın her zerresine karşı hazımsızlık yaşayan seküler bağnazlar, söz konusu genelge sonrası kendilerince harekete geçti. Laiklik maskesinin arkasına sığınarak milli ve manevi değerlerimize karşı 168 sözde aydın bir bildiri yayınladı. “Laiklik bildirisi” olarak bilinen utanç metnine imza atanlar arasında Haydar Ergülen de yer aldı.

 

LİSEYE DAVET EDİLDİ

Eski Türkiye artığı yobazların yayınladığı bildiri kamuoyunda büyük infiale neden olurken, Ergülen’le ilgili yeni gelişme ağızları açık bıraktı. Zira Haydar Ergülen, Şişli Nuri Akın Anadolu Lisesi’ne davet edildi ve öğrencilere konuşma yaptırıldı.

VELİLER TEPKİLİ

Günlerdir Türkiye kamuoyunda tartışmalara konu olan ve Bakan Tekin’in hukuki süreç başlattığı isimlerden biri olan Ergülen’in okulda söyleşi gerçekleştirmesi, bazı veliler ve sendikaların tepkisine yol açtı.

 

GEREKÇESİ MERAK KONUSU

Ramazan etkinlikleri gibi toplumun geniş kesimleri tarafından benimsenen bir faaliyete karşı eleştirel tutum sergileyen bir ismin, özellikle Ramazan ayında bir okula davet edilmesinin gerekçesinin açıklanması istendi. Ayrıca Haydar Ergülen’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet aleyhine çeşitli paylaşımlar yaptığı da ifade edildi.

 

“BAKANLIK İNCELEME BAŞLATSIN”

Bazı veliler, okul yönetimi ve ilçe millî eğitim idaresi başta olmak üzere sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu. Konu hakkında Bakanlığın inceleme başlatıp başlatmayacağı merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert tepki! Müslüman Türk milletine "gerici" diyenlere yargı yolu göründü!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert tepki! Müslüman Türk milletine "gerici" diyenlere yargı yolu göründü!

Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert tepki! Müslüman Türk milletine "gerici" diyenlere yargı yolu göründü!

Bakan Tekin duyurdu! MEB’den öğrenci ve öğretmenlere müjde! Paketin içinde neler var neler
Bakan Tekin duyurdu! MEB’den öğrenci ve öğretmenlere müjde! Paketin içinde neler var neler

Gündem

Bakan Tekin duyurdu! MEB’den öğrenci ve öğretmenlere müjde! Paketin içinde neler var neler

Bakan Tekin’den müjde! Kantin kiralarına yüzde 50 indirim
Bakan Tekin’den müjde! Kantin kiralarına yüzde 50 indirim

Ekonomi

Bakan Tekin’den müjde! Kantin kiralarına yüzde 50 indirim

‘Dertleri Laiklik Değil, İslam!’ Bakan Tekin o soruya böyle cevap verdi
‘Dertleri Laiklik Değil, İslam!’ Bakan Tekin o soruya böyle cevap verdi

Gündem

‘Dertleri Laiklik Değil, İslam!’ Bakan Tekin o soruya böyle cevap verdi

Bakan Tekin'e büyük destek! Laikçi züppeliğe topyekûn tepki!
Bakan Tekin'e büyük destek! Laikçi züppeliğe topyekûn tepki!

Gündem

Bakan Tekin'e büyük destek! Laikçi züppeliğe topyekûn tepki!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

iyi it taşlar

bu kemalci laikcıvıkların kökenlerine bakmak zamanı gelmedemi çünkü bazıları türk ismimli olup nalları dikince kiliseden.haydahlanma yapılılıyor

DİNİ MİLLİ değerlerimize saldıramazlar

Okul idaresi derhal alınsın görevden Ecdadımızın topraklarında Ecdadımızın kemiklerini sızlatamazlar def olsunlar Ülkemden sabetaist göçmenler gerçek kimliklerine döndürülsün sabetaist işbirlikçiler derhal gönderilsin Ülkemden selaniğe onlarda istemiyor tüm Dünya Ülkeleri insanları kovuyorlar siyonistleri kovuyorlar siyonistlere kin duyuyorlar İspanya'nın kovduğu Nazi Almanya'nın yaktığı sabetaistler ülkemde
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23