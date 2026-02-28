Bakan Gürlek’ten Jandarma’ya ateş açılmasına sert tepki! Kamu görevlisine silah çekenler adalet önünde hesap verecek

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu esnasında kahraman jandarmamıza ateş açılması, devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır” diyen Gürlek; “Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır” ifadelerine yer verdi.

“EKİPLERİMİZİ CESARETLERİ VE FEDAKÂRLIKLARI İÇİN TEBRİK EDİYORUM”

Bakan Gürlek; “Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir. Bu vesileyle yaralanan Jandarma Uzman Çavuşumuza acil şifalar diliyor; Jandarmamızı ve JASAT ekiplerimizi cesaretleri ve fedakârlıkları için yürekten tebrik ediyorum” diye yazdı.