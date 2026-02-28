Bakan Gürlek’ten Jandarma’ya ateş açılmasına sert tepki! Kamu görevlisine silah çekenler adalet önünde hesap verecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da dün akşamki uyuşturucu operasyonu sırasında jandarma ekiplerine ateş açılmasına sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu esnasında kahraman jandarmamıza ateş açılması, devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır” diyen Gürlek; “Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır” ifadelerine yer verdi.
“EKİPLERİMİZİ CESARETLERİ VE FEDAKÂRLIKLARI İÇİN TEBRİK EDİYORUM”
Bakan Gürlek; “Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir. Bu vesileyle yaralanan Jandarma Uzman Çavuşumuza acil şifalar diliyor; Jandarmamızı ve JASAT ekiplerimizi cesaretleri ve fedakârlıkları için yürekten tebrik ediyorum” diye yazdı.
Gündem
