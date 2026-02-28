  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ile İsrail'in İran'a alçakça saldırıları sonrası İngiltere'den açıklama: Daha geniş bölgesel çatışmaya doğru tırmanma istemiyoruz YTB, Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu Lang Galatasaray'da kalacak mı? Anlamlı hareket Türk bilim insanları Antarktika'da dünya için çözüm peşinde Beyaz Kıta'da yanıt arıyoruz Hakeme dalar, rakibe dalar ve... Ahmet Çakar: 'Galatasaray'da kimse bu adama bir şey diyemez...' Katil İsrail’den alçak hamle! İran’a saldırırken Mescid-i Aksa’yı ibadete kapattı BMW şimdi de 60 bin aracı geri çağırdı: İşte soruncu modeller! Prof. Dr'dan kritik açıklamalar! Buffalo Hump ve kronik ağrılar uyarısı geldi...
Aktüel
9
Yeniakit Publisher
YTB, Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

YTB, Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Brüksel’de Avrupa’daki Türk toplumunun başarı hikayelerinin ele alındığı bir panel düzenledi. Belçika’nın başkentinde, TOBB Brüksel Ofisi’nde gerçekleştirilen programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya panelist olarak katıldı.

#1
Foto - YTB, Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu

YTB Başkanı Abdulhadi Turus’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Avrupa’nın farklı kentlerinden gelen ve akademi, bilim, tıp, hukuk, sivil toplum ile iş dünyasında başarı elde etmiş isimler deneyimlerini paylaştı.

#2
Foto - YTB, Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu

Programın açılışında konuşan Turus, Avrupa’nın dört bir yanından gelen katılımcıları selamlayarak, “Avrupa’nın dört bir yanından gelen gurur tablolarımız… ‘Başarı Hikayeleri’ buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz” dedi. Tıp, hukuk, akademi, iş dünyası, sanat ve daha pek çok alanda zirveye çıkmış Türk diasporasının öncü isimleriyle bir arada olduklarını belirten Turus, Avrupa’daki varlığın, geleceğin, karşılaşılan cam tavanların nasıl kırıldığının ve nesillere bırakılacak mirasın ele alınacağını ifade etti. Protokol konuşmalarını “kapının dışında bıraktıklarını” dile getiren Turus, “Bugün biz bizeyiz. İstedik ki samimi, doğal bir ortamda; birbirimizi dinleyerek, göz teması kurarak, dertleşerek hemhal olalım” ifadelerini kullandı. Avrupa Türklerinin “Başarı Hikayesi”ni yazan isimlerle bir arada olduklarını vurgulayan Turus, “Masamızın iki tarafı da çok güçlü” dedi.

#3
Foto - YTB, Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu

Panelde konuşan Erdoğan ise, Türk diasporasının Avrupa’da iddialı bir noktaya geldiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

#4
Foto - YTB, Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa’daki Türklerle daha yakın çalışmasının önemine işaret eden Erdoğan, karşılıklı etkileşimin artırılması gerektiğini söyledi.

#5
Foto - YTB, Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu

Toplumların kimlik meselesine dikkat çeken Erdoğan, dünyada ciddi bir kültürel yozlaşma yaşandığını ifade ederek, toplumların kendi kültürleri ve kimlikleriyle barışık olmalarının özgüven sağlayacağını ve ilişkileri daha dengeli bir zemine taşıyacağını kaydetti.

#6
Foto - YTB, Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu

Bir toplumun diğerine üstünlük iddiasında bulunması halinde sağlıklı iletişim kurulamayacağını belirten Erdoğan, herkesin kendi değerlerini koruyup başkalarının özelliklerine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Diasporadaki Türklerin bulundukları ülkelerde saygın birer vatandaş olurken kimliklerini de muhafaza etmelerinin önemine değinen Erdoğan, “Başarı elbette başarı ancak kimliğiyle birlikte diasporadaki başarı daha büyük başarı” dedi.

#7
Foto - YTB, Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu

Panelde ayrıca Türkiye’nin karalanması ve yurt dışına göçün özendirilmesi konuları da ele alınırken, Erdoğan gençlerin siyasetin kirli yapılmasından etkilendiğini söyledi.

#8
Foto - YTB, Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise diasporanın bir ferdi olduğunu belirterek, Türk toplumunun Avrupa’da çok sayıda başarı hikayesi yazdığını dile getirdi. Bireysel başarıların değerli olduğunu ancak bunun bir takım ruhuna dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Sırakaya, ilerleyen nesillerle birlikte daha büyük başarı hikayelerinin yazılacağını söyledi. Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını kaydeden Sırakaya, yurt dışındaki vatandaşlara yakından sahip çıkan bir Cumhurbaşkanı bulunduğunu belirtti. Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışındaki vatandaşların bulundukları ülkelerde oy kullanmasının önünü açtığını hatırlatan Sırakaya, Türkiye’nin kendi sorunlarını çözmüş ve yurt dışındaki vatandaşlarıyla yakından ilgilenen bir devlet olduğunu vurguladı. Batı’da yükselen ırkçılık konusuna da değinen Sırakaya, Batı’nın kendini düşman üzerinden tanımladığını, Türk medeniyetinde ise birlikte yaşam kültürünün hakim olduğunu ifade ederek, bu hoşgörü ortamının Batı toplumuna yansıtılmasının önemine dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan sürücünün Tesla hüsranı! Yapay zeka Türk dedi ortalık karıştı
Sosyal Medya

Yunan sürücünün Tesla hüsranı! Yapay zeka Türk dedi ortalık karıştı

Yunanistan'da bir Tesla kullanıcısı, aracındaki yapay zekaya "Yunan mı yoksa Türk mü olmayı tercih ederdin?" sorusunu sorunca beklemediği bi..
Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi
Dünya

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Avrupa; CHP ve beslemesi trollerin gazıyla hayal kuranların hevesini kursağında bırakmaya devam ediyor. Almanya'da yeni grev dalgası toplu u..
Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar
Dünya

Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

İsrail basınına göre Hindistan merkezli Air India, ABD-İran geriliminin gölgesinde 1 Mart’tan itibaren İsrail’e tüm uçuşlarını bir hafta sür..
İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?
Dünya

İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?

ABD ve İsrail, İran'a ortak bir operasyon başlattı. Üst düzey yetkililerin hedef alındığı saldırıların ardından İran medyası İran Cumhurbaşk..
CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi
Gündem

CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına bir yenisi Bolu’da eklendi! Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skan..
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada
Gündem

Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir öğretmenin eşini iş yerinde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çift birbirinden şikayetçi olmad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23