O ilimizde 42 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop’ta yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, kırsalda ulaşımı durma noktasına getirdi. İl genelinde 42 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların yeniden açılması için sahada aralıksız çalışma başlattı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat saat 10.00 itibarıyla Merkez ilçede 8, Ayancık’ta 22, Durağan’da 1 ve Gerze’de 11 olmak üzere toplam 42 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sahada aralıksız çalışma yürüttüğü belirtildi.