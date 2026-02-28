  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
NY Times dünyaya duyurdu: İsrail’in ardından ABD de İran’ı vurdu İsrail İran’ı vuruyor! “Tahran’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi hedef alındı” iddiası İran'a saldırılar başladı! Peş peşe patlamalar oluyor... İsrail basını: Üst düzey yöneticiler hedef alındı İsrail'in İran'a attığı füzeler Suriye'den görüntülendi TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satıyor Kendisi firari kısrağı satışta Türkiye'de olsa sekülerler ayaklanırdı: İngiliz takımlar sahada ezan okutup iftar veriyor Katil ile işbirlikçisi arasında şer ittifakı: Türkiye'ye karşı 16 kirli imza! İran'a saldırı başladı! CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi Sözcü yazarı Necati Doğru’nun ‘Her Ülkeye bir Kâbe Yapılsın’ Çıkışını Abdurrahman Uzun böyle ‘Ti’ye aldı
Dünya Sıcak saatler! İran'dan İsrail'e misilleme geldi
Dünya

Sıcak saatler! İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sıcak saatler! İran'dan İsrail'e misilleme geldi

İran basını, sıcak gelişmeyi "İsrail'e yönelik ikinci dalga füze misillemesi yapıldı" ifadeleriyle servis etti.

İsrail, bu sabah İran'a karşı "önleyici saldırı" olarak nitelendirdiği bir operasyon başlattığını duyurdu.

Operasyon sırasında İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama sesi duyuldu.

İran ise saldırılara yoğun füze atışlarıyla karşılık verdi. Tel Aviv yönetimi, İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarını doğruladı.

 

İran basını sıcak gelişmeyi duyurdu

İran basını, sıcak gelişmeyi "İsrail'e yönelik ikinci dalga füze misillemesi yapıldı" ifadeleriyle servis etti.

Saldırı sonrası Trump açıklama yapmıştı

ABD Başkanı Trump saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

ABD ordusu İran'a yönelik askeri operasyon başlattık. İran rejimi tehdit oluşturuyordu. 47 yıllık İran rejimi 'ABD'lilere ölüm' sloganı atıyordu. Biz de bunun karşılığını verdik. Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak. İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak. İran nükleer emellerinden vazgeçmedi, biz artık buna tahammül edemeyiz. Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen yok edeceğiz" dedi. Kısa bir süre önce ABD ordusu İran'da büyük bir operasyona başladı. Amacımız, İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.

İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu
İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu

Dünya

İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu

İran savaşı başladı! Trump'tan ilk açıklama geldi
İran savaşı başladı! Trump'tan ilk açıklama geldi

Gündem

İran savaşı başladı! Trump'tan ilk açıklama geldi

Mossad'dan İranlılara 'vatanınıza ihanet edin' çağrısı
Mossad'dan İranlılara 'vatanınıza ihanet edin' çağrısı

Dünya

Mossad'dan İranlılara 'vatanınıza ihanet edin' çağrısı

İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?
İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?

Dünya

İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23