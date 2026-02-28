Sıcak saatler! İran'dan İsrail'e misilleme geldi

İsrail, bu sabah İran'a karşı "önleyici saldırı" olarak nitelendirdiği bir operasyon başlattığını duyurdu.

Operasyon sırasında İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama sesi duyuldu.

İran ise saldırılara yoğun füze atışlarıyla karşılık verdi. Tel Aviv yönetimi, İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarını doğruladı.

İran basını sıcak gelişmeyi duyurdu

İran basını, sıcak gelişmeyi "İsrail'e yönelik ikinci dalga füze misillemesi yapıldı" ifadeleriyle servis etti.

Saldırı sonrası Trump açıklama yapmıştı

ABD Başkanı Trump saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

ABD ordusu İran'a yönelik askeri operasyon başlattık. İran rejimi tehdit oluşturuyordu. 47 yıllık İran rejimi 'ABD'lilere ölüm' sloganı atıyordu. Biz de bunun karşılığını verdik. Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak. İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak. İran nükleer emellerinden vazgeçmedi, biz artık buna tahammül edemeyiz. Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen yok edeceğiz" dedi. Kısa bir süre önce ABD ordusu İran'da büyük bir operasyona başladı. Amacımız, İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.