Yahudi yazar Avi Lipkin, "Mekke’ye Dönüş” adlı kitabında yazdı! Yahudilerin gözü Mekke’de!

Avi Lipkin, “Bir Müslüman dinini kolay kolay terk etmez. Müslümanların kalbine sinsice, yılan gibi yaklaşın. Cerrahların yaptığı gibi, karnını açmadan önce uyuşturulmalı; arzulara boğulmalı ve içgüdüleri serbest bırakılmalı, ta ki hiçbir şeye yaramayan, şekil bozukluğuna uğramış bir varlığa dönüşene kadar” diyor. Ayrıca şunları da belirtiyor: “Büyük İsrail’in sınırları Ürdün Nehri kıyılarında bitmiyor. Mekke, Medine ve Sina Dağı, geri kazanılması gereken Yahudi mirasının parçalarıdır ve Mekke’yi kontrol etmek, İslam’ın belini tamamen kırmanın anahtarıdır.”

“DİNİ COĞRAFYAYI YENİDEN YAZMAK”

Avi Lipkin, “Mekke’ye Dönüş” adlı eserinde, Ortadoğu’nun çehresini değiştirmek ve tamamen boyunduruk altına almak için yeterli olduğuna inandığı üç temel üzerine kurulu şok edici bir vizyon oluşturuyor. Bu temeller, aşırılıkçı dini ideoloji ve askeri stratejinin bir karışımını yansıtıyor: Bu, kitabındaki en tartışmalı ve tuhaf iddiadır. Lipkin, Hz. Musa’nın emirleri aldığı gerçek Sina Dağı’nın Mısır’da değil, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında (Cebel el-Lawz bölgesi) olduğunu iddia ediyor. Lipkin, bu iddiasıyla, Arap Yarımadası’ndaki Yahudiler için “dini ve tarihi bir hak” tesis etmeye ve Suudi topraklarını kadim Yahudi mirasının bir parçası olarak sahiplenmenin yolunu açmaya çalışıyor.

“BÜYÜK DEVLETLERİ PARÇALAMA” (KAOS STRATEJİSİ)

Lipkin, İsrail’in varlığını sürdürmesinin, çevresindeki Arap ülkelerini -özellikle Suudi Arabistan, Mısır ve Irak’ı- savaşan mezhepsel ve etnik mini devletlere dönüştürmesine bağlı olduğunu savunuyor. Mekanizma: Azınlıkları desteklemek, mezhep çatışmalarını kışkırtmak ve ekonomik krizlerden yararlanarak Mısır ordusunu dağıtmak ve Körfez petrol sahalarını kontrol altına almak; bu da bu ülkeleri on yıllarca iç çatışmalara sürüklemek anlamına geliyor.

“SİYONİZM VE HRİSTİYAN SİYONİSTLER İTTİFAKI”

Lipkin, vizyonunda Batı’daki milyonlarca Evanjelik Hristiyanı harekete geçirmeyi ve onları “Mekke’ye Dönüş”ün “Kıyamet Günü”nden önce gelen bir İncil kehaneti olduğuna ikna etmeyi hedefliyor. Lipkin, İslam dünyasının ahlaki ve siyasi ruhunu çökertecek bir “darbe” olarak gördüğü birleşik bir Haçlı-Siyonist savaşı istiyor.