SON DAKİKA
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermeyince AK Partili başkan devreye girdi Siyonist katiller dururken... Müslüman iki ülke birbirini vurdu: Çok sayıda ölü var CHP Edirne Belediye Başkanını her an ihraç edebilir! Özgür Özel’in uyarılarına kulak asmadı Ailesi İçişleri Bakanı'ndan yardım istiyor: Uygur Türkü Yakup Celil, Çin'e iade mi edilecek? AK Partili İnan'dan CHP'ye '28 Şubat' tokadı: O karanlık devir bitti, haddinizi bilin! Sarı Şeytan Trump'tan Afganistan'a karşı Pakistan'a 'destek' açıklaması! İran’a uçak seferleri kaldırıldı mı? THY'den açıklama var Bu 6 il için deprem uyarısı verildi! "Dijital müftü" fitnesine dikkat: Yapay zekadan fetva almak caiz mi? Telefon fiyatları bir anda fırlayacak!
CHP eski Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş'dan manidar soru! "Erdoğan'ın diplomasının olmadığına inanıyorsa neden aday ol diyor?"
Siyaset

CHP eski Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş’dan manidar soru! “Erdoğan’ın diplomasının olmadığına inanıyorsa neden aday ol diyor?”

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
CHP eski Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş’dan manidar soru! "Erdoğan’ın diplomasının olmadığına inanıyorsa neden aday ol diyor?"

CHP eski Milletvekili, Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP yönetiminin dillendirdiği mesnetsiz diploma iddialarını, bir soruyla çürüttü.

Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın diploma tartışmalarına yönelik TV 100’de yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Yarkadaş, “CHP yönetimi Erdoğan’ın diplomasının olmadığına inanıyorsa o halde neden “Çık karşımıza aday ol” diyor? Bu bir çelişki değil mi? Erdoğan’ın diplomasının olmadığına inanıyorsan adaylık çağrısı da yapmazsın…” diye yazdı.

“BEN ASİSTANKEN ERDOĞAN ÖĞRENCİYDİ”

Öte yandan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, TV 100’de yaptığı açıklamada; “Sayın Erdoğan’ın derslerine girdim, ben asistanken Erdoğan öğrenciydi. Bu iddiaların asılsız olduğunu ben CHP milletvekiliyken kürsüde söylemiştim” dedi.

