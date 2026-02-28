CHP eski Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş’dan manidar soru! “Erdoğan’ın diplomasının olmadığına inanıyorsa neden aday ol diyor?”

Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın diploma tartışmalarına yönelik TV 100’de yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Yarkadaş, “CHP yönetimi Erdoğan’ın diplomasının olmadığına inanıyorsa o halde neden “Çık karşımıza aday ol” diyor? Bu bir çelişki değil mi? Erdoğan’ın diplomasının olmadığına inanıyorsan adaylık çağrısı da yapmazsın…” diye yazdı.

“BEN ASİSTANKEN ERDOĞAN ÖĞRENCİYDİ”

Öte yandan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, TV 100’de yaptığı açıklamada; “Sayın Erdoğan’ın derslerine girdim, ben asistanken Erdoğan öğrenciydi. Bu iddiaların asılsız olduğunu ben CHP milletvekiliyken kürsüde söylemiştim” dedi.