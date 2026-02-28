  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ortadoğu’da ‘kıyamet’ saati! İran’ın İsrail’e ateşlediği mühimmatlar kaç dakikada varacak? Savaş Katar'a sıçradı! Füze düşürüldü Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor Ömer Çelik’ten 28 Şubat cuntasına sert gönderme: Vahşi ve saldırgan projeniz çöktü Yahudi yazar Avi Lipkin, "Mekke’ye Dönüş” adlı kitabında yazdı! Yahudilerin gözü Mekke’de! Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı! Saldırı sonrası gözler oradaydı! İran Devrim Muhafızları İsrail'in uykusunu kaçırdı Ramazan etkinliklerini hedef almıştı! Laikçi yobaza okulda mikrofon Bakan Gürlek’ten Jandarma’ya ateş açılmasına sert tepki! Kamu görevlisine silah çekenler adalet önünde hesap verecek
Gündem Milli İrade Platformu'ndan 28 Şubat açıklaması
Gündem

Milli İrade Platformu'ndan 28 Şubat açıklaması

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli İrade Platformu'ndan 28 Şubat açıklaması

29 Şubat postmodern darbesinin 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla Milli İrade Platformu bir bildiri yayınladı.

Bugün Atatürkçü Türk sekülerlerinin Müslümanlara yönelik sen kesif saldırılarını gerçekleştirdiği 28 Şubat postmodern darbesinin 29'uncu yıl dönümü. Siyasiler, kurum-kuruluşlar ve sivil vatandaşlar, yayınladıkları mesajlarıyla darbecileri lanetliyor ve başta Necmettin Erbakan hocamız ile tüm darbe mağdurlarını rahmetle anıyorlar.

Bu doğrultuda Milli İrade Platformu da bir bildiri yayınladı. "Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi liderliğiyle, hak kayıplarının telafi edilmiş olması, darbecilerin yargılanması ve tasfiyesi en büyük tesellimizdir." denilen metinde, "Nefret dolu dilleriyle milli birliğimizi hedef alan 28 Şubat kalıntılarına geçit vermeyeceğiz. Mukaddesatımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

 

İşte Milli İrade Platformu'nun açıklaması:

BİR DAHA ASLA!

Binlerce masumun inanç ve değerlerine el uzatan 28 Şubat darbesinin üzerinden 29 yıl geçti. Hadsizce "bin yıl sürecek" denilen o esaret düzeni, kısa sürede çöktü, kendilerini asıl, milleti parya olarak görenler adalet önünde hesap vermek zorunda kaldı.

 

O gün plan yapanlar şunu unutmuşlardı: Bu millet, iradesine zincir vurulmasına asla rıza göstermez. İlahi kelamda buyrulduğu gibi "Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır."

28 Şubat süreci, seçilmiş hükümetin açık ve örtülü baskılarla tasfiye edilmesine, jakobenlerin siyaset ve toplum mühendisliğine sahne olmuştu. Hukukun üstünlüğü ilkesi zedelenmiş, bürokratik vesayet, demokratik meşruiyetin önüne geçirilmişti.

 

İnançları, kıyafetleri ve düşünceleri nedeniyle insanlarımız ötekileştirilmiş, üniversite kapılarında genç kızlarımızın umutları yarım bırakılmış, kamu görevindeki vatandaşlarımız mesleklerinden koparılmıştı.

Ne var ki tüm bunlar, en başta din özgürlüğünü koruması gereken laiklik ilkesi istismar edilerek yapılmıştı. Çağ dışı ideolojilerinin esiri olmuş nasipsiz bir güruh; milleti, milletin emanet ettiği silahlarla tehdit etme ihanetinde bulunmuştu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi liderliğiyle, hak kayıplarının telafi edilmiş olması, darbecilerin yargılanması ve tasfiyesi en büyük tesellimizdir.

 

Sene-i devriyesinde 28 Şubat darbesini bir kez daha lanetliyor, eğitim ve çalışma özgürlüğü elinden alınan ve türlü işkencelere maruz bırakılan tüm vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz.

Nefret dolu dilleriyle milli birliğimizi hedef alan 28 Şubat kalıntılarına geçit vermeyeceğiz.

Mukaddesatımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz!

Başkan Erdoğan 28 Şubat'ın izlerini yok etti
Başkan Erdoğan 28 Şubat'ın izlerini yok etti

Gündem

Başkan Erdoğan 28 Şubat'ın izlerini yok etti

28 Şubat rezaletinin üzerinden 29 yıl geçti! Tarih unutmaz, millet affetmez: Post-Modern zorbalığın çöküş hikayesi
28 Şubat rezaletinin üzerinden 29 yıl geçti! Tarih unutmaz, millet affetmez: Post-Modern zorbalığın çöküş hikayesi

Gündem

28 Şubat rezaletinin üzerinden 29 yıl geçti! Tarih unutmaz, millet affetmez: Post-Modern zorbalığın çöküş hikayesi

Ömer Çelik’ten 28 Şubat cuntasına sert gönderme: Vahşi ve saldırgan projeniz çöktü
Ömer Çelik’ten 28 Şubat cuntasına sert gönderme: Vahşi ve saldırgan projeniz çöktü

Gündem

Ömer Çelik’ten 28 Şubat cuntasına sert gönderme: Vahşi ve saldırgan projeniz çöktü

AK Partili Fırat: 28 Şubat zihniyeti bitmedi, pusuda bekliyor
AK Partili Fırat: 28 Şubat zihniyeti bitmedi, pusuda bekliyor

Gündem

AK Partili Fırat: 28 Şubat zihniyeti bitmedi, pusuda bekliyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 28 Şubat mesajı… "Artık, ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek vesayet odağı kalmamıştır"
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 28 Şubat mesajı… “Artık, ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek vesayet odağı kalmamıştır”

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 28 Şubat mesajı… “Artık, ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek vesayet odağı kalmamıştır”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23