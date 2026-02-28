Milli İrade Platformu'ndan 28 Şubat açıklaması

Bugün Atatürkçü Türk sekülerlerinin Müslümanlara yönelik sen kesif saldırılarını gerçekleştirdiği 28 Şubat postmodern darbesinin 29'uncu yıl dönümü. Siyasiler, kurum-kuruluşlar ve sivil vatandaşlar, yayınladıkları mesajlarıyla darbecileri lanetliyor ve başta Necmettin Erbakan hocamız ile tüm darbe mağdurlarını rahmetle anıyorlar.

Bu doğrultuda Milli İrade Platformu da bir bildiri yayınladı. "Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi liderliğiyle, hak kayıplarının telafi edilmiş olması, darbecilerin yargılanması ve tasfiyesi en büyük tesellimizdir." denilen metinde, "Nefret dolu dilleriyle milli birliğimizi hedef alan 28 Şubat kalıntılarına geçit vermeyeceğiz. Mukaddesatımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

İşte Milli İrade Platformu'nun açıklaması:

BİR DAHA ASLA!

Binlerce masumun inanç ve değerlerine el uzatan 28 Şubat darbesinin üzerinden 29 yıl geçti. Hadsizce "bin yıl sürecek" denilen o esaret düzeni, kısa sürede çöktü, kendilerini asıl, milleti parya olarak görenler adalet önünde hesap vermek zorunda kaldı.

O gün plan yapanlar şunu unutmuşlardı: Bu millet, iradesine zincir vurulmasına asla rıza göstermez. İlahi kelamda buyrulduğu gibi "Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır."

28 Şubat süreci, seçilmiş hükümetin açık ve örtülü baskılarla tasfiye edilmesine, jakobenlerin siyaset ve toplum mühendisliğine sahne olmuştu. Hukukun üstünlüğü ilkesi zedelenmiş, bürokratik vesayet, demokratik meşruiyetin önüne geçirilmişti.

İnançları, kıyafetleri ve düşünceleri nedeniyle insanlarımız ötekileştirilmiş, üniversite kapılarında genç kızlarımızın umutları yarım bırakılmış, kamu görevindeki vatandaşlarımız mesleklerinden koparılmıştı.

Ne var ki tüm bunlar, en başta din özgürlüğünü koruması gereken laiklik ilkesi istismar edilerek yapılmıştı. Çağ dışı ideolojilerinin esiri olmuş nasipsiz bir güruh; milleti, milletin emanet ettiği silahlarla tehdit etme ihanetinde bulunmuştu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi liderliğiyle, hak kayıplarının telafi edilmiş olması, darbecilerin yargılanması ve tasfiyesi en büyük tesellimizdir.

Sene-i devriyesinde 28 Şubat darbesini bir kez daha lanetliyor, eğitim ve çalışma özgürlüğü elinden alınan ve türlü işkencelere maruz bırakılan tüm vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz.

Nefret dolu dilleriyle milli birliğimizi hedef alan 28 Şubat kalıntılarına geçit vermeyeceğiz.

Mukaddesatımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz!