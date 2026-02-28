Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor

CHP'li belediyelerdeki bu kokuşmuş düzenin en somut örneği, şüphesiz "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Elebaşı" sıfatıyla yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İMAMOĞLU olmuştu. İstanbul’un kaynaklarını hizmet yerine şahsi ve örgütsel menfaatlere akıtan İMAMOĞLU’nun açtığı bu kirli yoldan giden CHP’li isimler, yerel yönetimleri adeta birer yolsuzluk merkezine dönüştürdü.

İşte bu zincirin son halkası olan Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN da, İMAMOĞLU ve benzerlerinin izinden giderek "irtikap" suçlamasıyla jandarmanın şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Bolu’da şafak operasyonu: Özcan ve ekibi gözaltında

Milletin kaynaklarını hizmete değil, şahsi ikbal ve usulsüzlüklere harcadığı iddia edilen CHP’li belediyelere bir darbe de Bolu’dan geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında düğmeye basan jandarma ekipleri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin evlerine baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 isim arasında belediyenin kilit noktalarındaki figürler dikkat çekiyor:

Tanju Özcan (Bolu Belediye Başkanı)

Süleyman Can (Belediye Başkan Yardımcısı)

Naim Ayhan (Mali Hizmetler Müdürü)

Ali Sarıyıldız (BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)

İmamoğlu’nun izinden gidiyorlar: Yolsuzluk CHP’nin genetiğinde mi?

Bolu’daki bu operasyon, akıllara CHP’li diğer belediyelerdeki skandalları getirdi. Hatırlanacağı üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı" sıfatıyla yolsuzluktan tutuklanarak Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmişti.

İstanbul’da Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü ve Büyükçekmece gibi ilçelerde patlak veren yolsuzluk zinciri; Antalya’da Muhittin Böcek, Adana’da ise Zeydan Karalar gibi isimlere kadar uzanmış, çok sayıda CHP’li isim demir parmaklıklar arkasına gönderilmişti.

Hizmet değil suç dosyası üretiyorlar

Halka hizmet götürmek yerine adları sürekli operasyonlarla, rüşvet çarklarıyla ve irtikap iddialarıyla anılan CHP’li başkanlar, yerel yönetimleri adeta "usulsüzlük merkezi" haline getirdi. Tanju Özcan’ın sosyal medya üzerinden "Jandarma tarafından gözaltına alındım" paylaşımıyla duyurduğu süreç, CHP’li belediyelerdeki çürümenin son halkası olarak kayıtlara geçti.

İrtikap nedir?

Kamu görevlisinin, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına denir.