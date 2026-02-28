  • İSTANBUL
Gündem Ömer Çelik’ten 28 Şubat cuntasına sert gönderme: Vahşi ve saldırgan projeniz çöktü
Ömer Çelik’ten 28 Şubat cuntasına sert gönderme: Vahşi ve saldırgan projeniz çöktü

AK Parti Sözcüsü Çelik, 28 Şubat'ın yıl dönümünde yaptığı açıklamada, darbe ve vesayet girişimlerinin millete düşmanlık olduğunu ifade etti. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemize kötülük etmek isteyen dış odakların aracı olan darbeler tarih önünde lanetlenmiş ve bu vahşi saldırgan proje çökmüştür." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat sürecini ve sonrasında verilen mücadeleyi değerlendirdi. 28 Şubat'ı "millet düşmanı bir girişim" olarak nitelendiren Çelik, bin yıl süreceği iddia edilen karanlık zihniyetin milletin vicdanında mahkum olduğunu söyledi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir mücadeleyle milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırdık" dedi.

Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm darbe ve postmodern darbeler bu ülkeye ve milletimize karşı yapılmış kötülüklerdir. Millet iradesini hedef alan tüm girişim ve müdahaleler millete düşmanlıktır. Aynı şekilde 28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişim de ülkemize dönük bir kötülük ve düşmanlık projesiydi. 28 Şubat, değerlerimize düşmanca bakan saldırgan ve vahşi bir projeydi. Dış destekli bu süreçte binlerce gencimizin dünyası karartıldı. Ülkemize, gençlerimize ve değerlerimize dönük kötülükler darbeciler ve vesayet odakları tarafından ortaya konuldu. Fakat bu şebekenin tıpkı benzerleri gibi hesap edemediği şey millet iradesinin sarsılmaz gücüydü. Bin yıl sürecek denen kirli zihniyet milletin vicdanında mahkum edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin değerlerine düşman bu odaklara karşı, dünya siyaset tarihine geçmiş bir mücadele vermiştir. Bu mücadele, her türlü bedeli ödemeyi göze almış, milletimizin ruh köküne bağlı bir hakikat ve demokrasi mücadelesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemize kötülük etmek isteyen dış odakların aracı olan darbeler tarih önünde lanetlenmiş ve hak ettiği karşılığı bulmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir mücadeleyle milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırdık. Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca verdiği bu mücadele, milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine kötülük peşinde koşanların cevabı tarih önünde verilmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerini kullandı.

