Hamas'a "terörist" demiş, tepkilerden sonra ağız değiştirmişti... İsrail'de vatan haini ilan edildi!

İsrail manşetlerinde Linet'in hem İsrail hem de Türk kimliğine vurgu yapılarak özellikle öne çıkarıldığı ve yaptığı açıklamaların İsrail hükümeti tarafından “affedilemez” olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bu sözlerin ardından Linet’in Gazzelilere yönelik insani yaklaşımı, İsrail medyasında sert tepkilere yol açtı ve bazı yayın organları tarafından “vatan hainliği” olarak nitelendirildi.