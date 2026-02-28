  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Hamas'a "terörist" demiş, tepkilerden sonra ağız değiştirmişti... İsrail'de vatan haini ilan edildi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hamas'a "terörist" demiş, tepkilerden sonra ağız değiştirmişti... İsrail'de vatan haini ilan edildi!

İsrail’de doğup büyüyen ama Türkiye’nin ekmeğini yiyen Linet isimli şarkıcı, 7 Ekim’de siyonistlerin başlattığı soykırımda açık şekilde Tel Aviv’in safını tutmuştu. Gelen tepkilerin ardından ağlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyen Linet, ağız değiştirerek Filistin’i savunmaya başlamıştı. Takım değiştiren futbolcuların camiasız kalması gibi Linet de adeta ülkesiz kaldı, zira Türkiye’de geniş kitlelerin tepkisini çeken Linet, kendi ülkesinde de “vatan haini” ilan edildi.

#1
Foto - Hamas'a "terörist" demiş, tepkilerden sonra ağız değiştirmişti... İsrail'de vatan haini ilan edildi!

Şarkıcı Linet, Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında uzun süre sessiz kaldığı için başta Müslümanlar olmak üzere tüm sağ duyulu insanların eleştirilerinin odağındaydı.

#2
Foto - Hamas'a "terörist" demiş, tepkilerden sonra ağız değiştirmişti... İsrail'de vatan haini ilan edildi!

Üstüne Hamas'ı katil ilan eden Linet, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

#3
Foto - Hamas'a "terörist" demiş, tepkilerden sonra ağız değiştirmişti... İsrail'de vatan haini ilan edildi!

Eleştirilerin ardından ağlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Linet, İzmir'de verdiği bir konserde ağız değiştirmişti. Şarkıcı, "Zulmün faili kim olursa olsun, ben her zaman mağdurun yanındayım. Gazze'de yaşananları izlerken kendi adıma utanç duyuyorum." demişti ve İsrail'in saldırılarını soykırım olarak nitelemişti.

#4
Foto - Hamas'a "terörist" demiş, tepkilerden sonra ağız değiştirmişti... İsrail'de vatan haini ilan edildi!

Sabah'ta yer alan habere göre; Linet işgalci ve soykırımcı İsrail'in basınında da hedefe oturtuldu. Sanatçının "soykırım" gerçeğini dile getirmesi, İsrail basınında öfkeyle karşılandı. Ülkenin yayın organları tarafından hedef gösterilen bir dille haberleştirildi.

#5
Foto - Hamas'a "terörist" demiş, tepkilerden sonra ağız değiştirmişti... İsrail'de vatan haini ilan edildi!

İsrail manşetlerinde Linet'in hem İsrail hem de Türk kimliğine vurgu yapılarak özellikle öne çıkarıldığı ve yaptığı açıklamaların İsrail hükümeti tarafından “affedilemez” olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bu sözlerin ardından Linet’in Gazzelilere yönelik insani yaklaşımı, İsrail medyasında sert tepkilere yol açtı ve bazı yayın organları tarafından “vatan hainliği” olarak nitelendirildi.

