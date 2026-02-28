Hamas'a "terörist" demiş, tepkilerden sonra ağız değiştirmişti... İsrail'de vatan haini ilan edildi!
İsrail’de doğup büyüyen ama Türkiye’nin ekmeğini yiyen Linet isimli şarkıcı, 7 Ekim’de siyonistlerin başlattığı soykırımda açık şekilde Tel Aviv’in safını tutmuştu. Gelen tepkilerin ardından ağlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyen Linet, ağız değiştirerek Filistin’i savunmaya başlamıştı. Takım değiştiren futbolcuların camiasız kalması gibi Linet de adeta ülkesiz kaldı, zira Türkiye’de geniş kitlelerin tepkisini çeken Linet, kendi ülkesinde de “vatan haini” ilan edildi.