Filistin Film Günleri tüm Türkiye’de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği (SİSAY) iş birliğinde düzenlenen Filistin Film Günleri, 6–8 Mart tarihleri arasında Türkiye genelindeki sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Bakanlığın son dönemde hayata geçirdiği erişilebilir ve uygun fiyatlı gösterim kampanyalarının bir devamı niteliğindeki etkinlikte, üç film için bilet fiyatı 120 TL olarak belirlendi. Böylece nitelikli uluslararası yapımların daha geniş kitlelerce izlenebilmesi amaçlanırken, kültürel etkinliklere erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

OSCAR ÖDÜLLÜ VE ADAY YAPIMLAR

Gösterim programında yer alan “Gidecek Yer Yok (No Other Land)”, 97. Akademi Ödülleri’nde En İyi Belgesel dalında Oscar kazanmıştı. Film, Batı Yaka’daki Masafer Yatta bölgesinde yaşayan Filistinli bir topluluğun yerlerinden edilmesini ve verdikleri direnişi konu alıyor.

“Hind Rajab’ın Sesi (The Voice of Hind Rajab)”, Gazze’de yaşanan gerçek bir olayı beyaz perdeye taşıyor.

6 yaşındaki Hind Rajab’ın çatışmalar sırasında yaptığı yardım çağrısını merkeze alan yapım, 98. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi.

Cherien Dabis’in yönettiği “Senden Geriye Kalan (All That’s Left of You)” ise Filistinli bir ailenin üç kuşak boyunca yaşadığı travmaları ve umut arayışını anlatıyor. Film, En İyi Uluslararası Film dalında Ürdün tarafından Oscar’a aday adayı olarak gösterilmişti.

TÜM TÜRKİYE’DE EŞ ZAMANLI GÖSTERİM

Filistin Film Günleri, Türkiye genelindeki sinema salonlarının katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Böylece Bakanlık, Filistin’e ilişkin kültürel bir etkinliği ülke çapında yaygınlaştırarak tüm Türkiye’yi ortak bir hafıza ve dayanışma zemininde buluşturmuş olacak.

Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenecek etkinlik kapsamında üç film, 6–8 Mart tarihlerinde Türkiye genelindeki sinemalarda izleyicisini bekliyor.