Göztepe kayıpları telafinin peşinde

Göz-Göz zincir kırma peşinde! Sarı-kırmızılı ekip, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Eyüpspor karşısında 3 puan arıyor. Heyecan dolu karşılaşma 20.00’de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Göztepe, bugün sahasında kritik bir sınava çıkacak. Son 3 maçında Konyaspor ve Kayserispor ile golsüz berabere kalan, ardından Beşiktaş deplasmanında 4-0 mağlup olarak 5. sıraya gerileyen sarı-kırmızılılar, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Eyüpspor'u konuk edecek. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve hakem Batuhan Kolak'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Taraftar desteğini arkasına alarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen Göz-Göz, hem moral bulmak hem de zirve yarışından kopmamak adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ev sahibi ekipte sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nun teknik heyetin görev vermesi halinde 3 maç aradan sonra formasına kavuşması bekleniyor. Takım kaptanı İsmail Köybaşı ise sakatlığı nedeniyle mücadelede görev yapamayacak.

İLK MAÇ GOLSÜZ BİTMİŞTİ

Karşılaşmanın bilet fiyatları da açıklanırken, 1. kategori 4 bin 250 TL, 2. kategori 3 bin TL, 3. kategori bin 750 TL, 4. kategori 950 TL, 5. ve 6. kategori ile misafir tribünü 500 TL olarak belirlendi. Yönetim, kritik maçta tribünlerin büyük ölçüde dolmasını bekliyor. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise yaptığı açıklamada taraftara çağrıda bulunarak, "Birlikte güçlü olduğumuzu biliyoruz. Bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçeceğiz" mesajını verdi.

SEZONUN İLK YARISINDA

İstanbul'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti. Geçen hafta Beşiktaş karşısında alınan ağır mağlubiyete rağmen savunma performansıyla dikkat çeken Göztepe, 16 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunu koruyor. Sarı-kırmızılılar, bu güçlü savunma istatistiğini sürdürüp hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koyarak taraftarı önünde 3 puana uzanmayı hedefliyor.

GÖZ-GÖZ'DE GÖZLER GOLCÜLERDE

Trendyol Süper Lig'de son 3 maçında gol sevinci yaşayamayan Göztepe'de gözler hücum hattına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle Juan ve Janderson'dan skor katkısı beklenirken, Jeh ve Guilherme'nin de Eyüpspor karşısında zinciri kırması bekleniyor. Teknik heyetin, bu dörtlünün daha agresif ve istekli bir oyun ortaya koyacağına inandığı ifade edildi. Bu sezon geride kalan haftalarda 27 golde kalan Göz-Göz, geçtiğimiz sezonun aynı döneminde 40 gole ulaşmıştı. Romulo'nun ayrılığının ardından hücum üretkenliğinde düşüş yaşayan İzmir temsilcisinin, daha skorer bir kimliğe bürünmek adına antrenmanlarda bitiricilik çalışmalarına ağırlık verdiği öğrenildi. Göz-Göz, Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte hem gol hasretine son vermek hem de yeniden çıkışa geçmek istiyor