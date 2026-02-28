  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eşi başörtülü yüzbaşıya ordudan ihraç Ortadoğu’da ‘kıyamet’ saati! İran’ın İsrail’e ateşlediği mühimmatlar kaç dakikada varacak? Savaş Katar'a sıçradı! Füze düşürüldü Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor Ömer Çelik’ten 28 Şubat cuntasına sert gönderme: Vahşi ve saldırgan projeniz çöktü Yahudi yazar Avi Lipkin, "Mekke’ye Dönüş” adlı kitabında yazdı! Yahudilerin gözü Mekke’de! Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı! Saldırı sonrası gözler oradaydı! İran Devrim Muhafızları İsrail'in uykusunu kaçırdı Ramazan etkinliklerini hedef almıştı! Laikçi yobaza okulda mikrofon
Gündem Türkiye'den son dakika İran hamlesi!
Gündem

Türkiye'den son dakika İran hamlesi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Türkiye'den son dakika İran hamlesi!

Dışişleri Bakanlığı, İran’daki vatandaşları için mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İran’daki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık, İran’daki mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

Bakanlık, İran’daki vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran’a seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.

Açıklamada, Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye’ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi.

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki
ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki

Dünya

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki

İşte siyonistin gerçek yüzü bu! İran uranyum zenginleştirmeyi sıfırlamayı kabul ettiği halde vurdular!
İşte siyonistin gerçek yüzü bu! İran uranyum zenginleştirmeyi sıfırlamayı kabul ettiği halde vurdular!

Dünya

İşte siyonistin gerçek yüzü bu! İran uranyum zenginleştirmeyi sıfırlamayı kabul ettiği halde vurdular!

İşgalci İsrailli Bakandan alçak tehdit: İran’ı destekleyenin başını keseriz
İşgalci İsrailli Bakandan alçak tehdit: İran’ı destekleyenin başını keseriz

Dünya

İşgalci İsrailli Bakandan alçak tehdit: İran’ı destekleyenin başını keseriz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23