  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kültürel miras! Savaş zırhından milyonluk mücevhere Diş eti kanamalarına son: Doğal ilacı çıktı! Diş etlerine bal sürmek dişçiden kurtarıyor... Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Sporcular için beslenme önerileri geldi diyetisyenden: İftarda çorba ve su ile başlayıp sonrasında hurma... Hamas'a "terörist" demiş, tepkilerden sonra ağız değiştirmişti... İsrail'de vatan haini ilan edildi! ABD ile İsrail'in İran'a alçakça saldırıları sonrası İngiltere'den açıklama: Daha geniş bölgesel çatışmaya doğru tırmanma istemiyoruz YTB, Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu Lang Galatasaray'da kalacak mı? Anlamlı hareket Türk bilim insanları Antarktika'da dünya için çözüm peşinde Beyaz Kıta'da yanıt arıyoruz
Ramazan
7
Yeniakit Publisher
Sporcular için beslenme önerileri geldi diyetisyenden: İftarda çorba ve su ile başlayıp sonrasında hurma...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sporcular için beslenme önerileri geldi diyetisyenden: İftarda çorba ve su ile başlayıp sonrasında hurma...

Ramazan'da sporcular için beslenme önerilerinde bulunan diyetisyen önemli ipuçları verdi.

#1
Foto - Sporcular için beslenme önerileri geldi diyetisyenden: İftarda çorba ve su ile başlayıp sonrasında hurma...

Ramazan'da sporcular için beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Deniz Türkaslan, "Hem sahurda hem de iftarda yüksek yağlı kızartmalar, şekerler ve hazır gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Bu yiyecekler gün içerisinde açlık hissini artırıp oruç tutarken zorlanmamıza, iftarda yemeğe saldırmamıza ve kan şekeri dalgalanması oluşturarak kas kaybına sebep olacaktır" dedi.

#2
Foto - Sporcular için beslenme önerileri geldi diyetisyenden: İftarda çorba ve su ile başlayıp sonrasında hurma...

Diyetisyen Deniz Türkaslan, Ramazan'da oruç tutan sporcuların kas kaybı yaşamaları ve daha rahat bir ramazan geçirmeleri için beslenme önerilerinde bulundu. Türkaslan, "Ramazan’da uzun süreli bir açlık söz konusu. İftar yemeğine değindiğimizde sporcu danışanlarımızda aşırı derecede kan şekeri dalgalanmasından kaynaklı olarak iftarda yemeğe saldırma durumunu görebiliyoruz. Yüksek yağlı yiyecek ve içecekler menümüzde olabiliyor. Bunlar bize en çok zarar verecek ve kas kaybını destekleyecek yiyeceklerdir. Sporcular iftarda çorba ve su ile başlayıp, kan şekerini dengeye sokmak için hurma tüketebilir. Yemekten sonra protein merkezli beslenme yapılabilir" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Sporcular için beslenme önerileri geldi diyetisyenden: İftarda çorba ve su ile başlayıp sonrasında hurma...

Türkaslan, sahurda kahvaltılıkların yanına ceviz ve tahin gibi sağlıklı yağlar eklenerek tüketilebileceğini belirtti ve, "Sahurda ise protein ağırlıklı ve sağlıklı yağ ile desteklenecek yiyecekler kıymetli oluyor.

#4
Foto - Sporcular için beslenme önerileri geldi diyetisyenden: İftarda çorba ve su ile başlayıp sonrasında hurma...

Yumurta ve peynir gibi protein kaynakları tüketmeliyiz. Zeytin, ceviz, zeytinyağı, tahin gibi sağlıklı yağ kaynakları ekleyebiliriz. İftar ve sahur arasında da su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor.

#5
Foto - Sporcular için beslenme önerileri geldi diyetisyenden: İftarda çorba ve su ile başlayıp sonrasında hurma...

Uzun süreli bir açlıktan sonra vücut su kaybına girebiliyor ve kas kaybı ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bir anda tüketmek yerine aralıklarla su içerek vücudun su depolarını doldurmamız gerekiyor. Mineral ve vitamin kaynağı olan sebzeleri es geçmememiz gerekiyor.

#6
Foto - Sporcular için beslenme önerileri geldi diyetisyenden: İftarda çorba ve su ile başlayıp sonrasında hurma...

Hem sahurda hem de iftarda yüksek yağlı kızartmalar, şekerler ve hazır gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Bu yiyecekler gün içerisinde açlık hissini artırıp oruç tutarken zorlanmamıza, iftarda yemeğe saldırmamıza ve kan şekeri dalgalanması oluşturarak kas kaybına sebep olacaktır" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maşeri vicdanları yaraladı! Erem Şentürk Dilipak’a dil uzattı
Gündem

Maşeri vicdanları yaraladı! Erem Şentürk Dilipak’a dil uzattı

Uzun yıllar muhafazakâr çizgide yer alan yayın organlarında çalışan Erem Şentürk, 28 Şubat’ın kaleminden irin damlayan kalemşörlerinden olan..
Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar
Dünya

Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

İsrail basınına göre Hindistan merkezli Air India, ABD-İran geriliminin gölgesinde 1 Mart’tan itibaren İsrail’e tüm uçuşlarını bir hafta sür..
Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı
Dünya

Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya sokaklarından bir video paylaşan gurbetçi ülkenin sağl..
İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu
Dünya

İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu

Terör devleti İsrail rahat durmuyor. İran'a saldıran Siyonist katiller, bir ülkeyi daha vurdu.
Davutoğlu’nun kızı tesettürü terk etti Kemalist oldu
Siyaset

Davutoğlu’nun kızı tesettürü terk etti Kemalist oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kızı Hacer Büke Davutoğlu, dış görünümünde gittiği değişiklikle gündeme g..
Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil
Dünya

Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, Irak’ta Şiilerin Başbakan adayı Nuri el-Maliki’ye “adaylıktan çekilmesi” gerektiğini sö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23