  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudi yazar Avi Lipkin, "Mekke’ye Dönüş” adlı kitabında yazdı! Yahudilerin gözü Mekke’de! Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı! Saldırı sonrası gözler oradaydı! İran Devrim Muhafızları İsrail'in uykusunu kaçırdı Ramazan etkinliklerini hedef almıştı! Laikçi yobaza okulda mikrofon Bakan Gürlek’ten Jandarma’ya ateş açılmasına sert tepki! Kamu görevlisine silah çekenler adalet önünde hesap verecek Sıcak saatler! İran'dan İsrail'e misilleme geldi Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor CHP eski Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş’dan manidar soru! “Erdoğan’ın diplomasının olmadığına inanıyorsa neden aday ol diyor?” İran devlet televizyonunun çaldığı şarkı gündem oldu İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?
Yerel Kızıp araçtan indi 180 bin lira ceza yedi
Yerel

Kızıp araçtan indi 180 bin lira ceza yedi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kızıp araçtan indi 180 bin lira ceza yedi

Bursa'da trafikte takip ettiği otomobilin önünü kesip, yanındaki 2 kişi ile araçtan inen hafif ticari araç sürüsüne, TBMM Genel Kurulu'nda 12 Şubat'ta kabul edilen kanun kapsamında saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inip, kavga ettiği gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası kesildi.

Bursa'da trafikte takip ettiği otomobilin önünü kesip, yanındaki 2 kişi ile araçtan inen hafif ticari araç sürüsüne, TBMM Genel Kurulu'nda 12 Şubat'ta kabul edilen kanun kapsamında saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inip, kavga ettiği gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası kesildi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. 16 BNL 129 plakalı otomobil ile 16 AVV 308 plakalı hafif ticari aracın sürücüleri arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Sürücü, hafif ticari aracı ile otomobilin önünü kesti, ardından aşağı inip yanındaki 2 kişi ile otomobil sürücüne yöneldi. Otomobil sürücüsünün camını açması ile 2 kişi, araç içine doğru yumruk savurdu. O anlar, diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Olaya ilişkin görüntülerin sanal medyada yer almasının ardından polis ekipleri, hareket geçti. Ekipler, hafif ticari aracın sürücüsüne, TBMM Genel Kurulu'nda 12 Şubat'ta kabul edilen kanun kapsamında saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inip, kavga ettiği gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası kesti. Yine aynı kanun kapsamında sürücüsünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Ayrıca hafif ticari araç, 60 gün süre ile trafikten menedildi.

Trafikte "yol verme" kavgası meydan savaşına döndü! Mardin'de sürücülerin tekmeli yumruklu düellosu kamerada!
Trafikte "yol verme" kavgası meydan savaşına döndü! Mardin'de sürücülerin tekmeli yumruklu düellosu kamerada!

Yerel

Trafikte "yol verme" kavgası meydan savaşına döndü! Mardin'de sürücülerin tekmeli yumruklu düellosu kamerada!

Trafik polisi tarafından durdurulan genç: 1 aydır bu anı bekliyordum
Trafik polisi tarafından durdurulan genç: 1 aydır bu anı bekliyordum

Yerel

Trafik polisi tarafından durdurulan genç: 1 aydır bu anı bekliyordum

APP plakalarda "estetik" devri kapandı, ağır yaptırım dönemi başladı! Trafikte yeni dönem: 280 bin TL ceza ve hapis şoku
APP plakalarda "estetik" devri kapandı, ağır yaptırım dönemi başladı! Trafikte yeni dönem: 280 bin TL ceza ve hapis şoku

Gündem

APP plakalarda "estetik" devri kapandı, ağır yaptırım dönemi başladı! Trafikte yeni dönem: 280 bin TL ceza ve hapis şoku

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23