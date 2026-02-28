  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı!
Gündem

Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

28 Şubat'ın yıl dönümünde hortlayan vesayetçi zihniyet, ekranlardan millete ve milli iradeye parmak salladı. Ekranlarda boy gösteren Emekli General Haldun SOLMAZTÜRK, haddini aşan ifadelerle Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı ve Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK’İ hedef alarak kirli niyetlerini dışa vurdu.

Milli İradeye Gözdağı!

Karanlık 28 Şubat sürecinin yıl dönümünde, eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşan Haldun SOLMAZTÜRK, canlı yayında adeta kin kustu. Milli ve manevi değerlere olan düşmanlığını gizleyemeyen emekli paşa, "Bu yoldan dönün" diyerek seçilmiş hükümete ve millete yönelik küstah bir tehditte bulundu.

Üstad Necip Fazıl ve Cumhurbaşkanımıza Hakaret!

Konuşmasında hızını alamayan SOLMAZTÜRK, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının dev ismi Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK üzerinden dindar nesil yetiştirme idealini "meczupça" bir heyecan olarak nitelendirme cüretini gösterdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’IN her yıl Üstadı anmasını ve milli değerlere sahip çıkmasını hazmedemeyen vesayet kalıntısı, devletin en üst makamına yönelik hakaretamiz ifadeler kullandı.

"Yol Yakınken Vazgeçin" Tehdidi

SOLMAZTÜRK’ün konuşmasındaki şu ifadeler, vesayetçi zihniyetin hala ne kadar canlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi:

"Bu ülkede kabul etmeyeceğimiz bir siyasi rejimi dayatma sevdasından vazgeçin. Yol yakınken vazgeçin! Gidilen yol doğru yol değil."

Milletin oylarıyla seçilmiş bir yönetime karşı kullanılan bu üslup, 28 Şubat’ın o karanlık ruhunun hala bazı "emekli" köşelerde pusuda beklediğini kanıtlar nitelikte. Milli iradeye karşı bu tür çıkışların millet nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını hatırlatıyor, bu hadsiz açıklamaları kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

1
Yorumlar

Gübzeyçe

Senin boyunun ölçüsünü alır bu millet yakında

ELAZIĞLI MÜSLÜMAN KÜRT

OSMANLI İSLAM DEVLETİNİ YIKAN BU PAŞA BOZUNTUSUNUN ATALARIDIR DERHAL TUTUKLANMALI ABDULHAMİT HANI DA BUNLAR YIKTI ŞERİAT GELECEK HEM DE ORDU ÖNCÜ OLACAK ALLAHJN İZNİYLE.
