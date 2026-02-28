İran devlet televizyonunun çaldığı şarkı gündem oldu

İsrail bugün sabah saatlerinde İran'ın başkenti Tahran dahil birçok şehri vurdu. Özellikle ikinci dalgada çok sayıda füze devlet binalarına ve konutlara isabet etti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutunun yakınları da vuruldu. Hamaney'in Tahran'dan ayrıldığı ve güvenli bölgeye götürüldüğü öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump saldırılara dair bir açıklama yaptı.

Trump, İran'ın tüm askeri tesislerini yok edeceklerini söyledi. Küresel eşkıya ABD'nin, dünyanın en büyük terör örgütü İsrail ile birlikte İran'da rejimi değiştirmek için başlattığı saldırı sonrası Mossad da farsça bildiri yayınladı ve İranlılara, "Bize yardım edin" çağrısı yaptı.

Savaş marşları çalınıyor

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından İran'ın vereceği cevap merak konusu oldu. Zira İran makamları, misilleme yapılacağını ve savaşın artık İsrail ile ABD'nin kontrolünde olmayacağını söylediler.

İran halkı da savaşa karşı psikolojik olarak hazırlanmaya başlandı. İran Devlet Televizyonu, halka savaş şarkıları dinletti. Kanalda önceki saldırıların görüntüleri de yer aldı. O anlar bir İranlı tarafından telefon kamerasına kaydedildi.