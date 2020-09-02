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Dünya İsrail ile BAE parada buluştu
Dünya

İsrail ile BAE parada buluştu

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşması sonrası bankalar için de gerekli görüşmler başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 03:07:00 -
İsrail ile BAE parada buluştu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası ve İsrail Maliye Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından First Abu Dabi Bank'tan (FAB) açıklama yapıldı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan, FAB'ın başta İsrail'in en büyük bankaları Bank Hapoalim ve Bank Leumi olmak üzere ülkedeki finansal kurumlarla görüşmelere başlayacağı açıklandı.

Görüşmelerin BAE ile İsrail arasında ekonomik ve mali işbirliğini güçlendirecek finansal ilişkiler kurma amacıyla yapıldığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını ilan etmişti.

Başkan Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, önceki gün İsrail ve ABD'li bir heyetle İsrail-BAE arasındaki normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere Tel Aviv'den ticari bir yolcu uçağıyla Abu Dabi'ye seyehat etmişti.

İsrail ve ABD'li heyet, 2 gün boyunca Abu Dabi'de temaslarda bulunmuştu.

 

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