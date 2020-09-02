İsrail ile BAE bankaları arasında iş birliği görüşmeleri başlıyor

BAE Merkez Bankası ile İsrail Maliye Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından FAB'den açıklama geldi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FAB'ın başta İsrail'in en büyük bankaları Bank Hapoalim ve Bank Leumi olmak üzere ülkedeki finans kuruluşları ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerin BAE ile İsrail arasında ekonomik ve mali iş birliğini güçlendirecek mali ilişkilerin kurulması amacıyla yapılacağı kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, BAE Merkez Bankası ve İsrail Maliye Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda iki ülke arasında bankacılık ve finans alanında işbirliği yapılmasına karar verildiği belirtildi. .

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ve BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, önceki gün bir ABD heyetiyle İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere Tel Aviv'den ticari bir yolcu uçağıyla Abu Dabi'ye gitmişti.

İsrail ve ABD heyeti, Abu Dabi'de 2 günlük resmi ziyaretlerin ardından İsrail'e döndü.