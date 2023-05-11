  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Numan Kurtulmuş: Erdoğan'a karşı yedi yamalı bohça koalisyonu kurdular

İYİ Parti'de istifa depremi! 'Altılı masadan uzak durun'

Yunanistan'da ana muhalefet Türkiye'yi örnek gösterdi

Muharrem İnce'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Sözcü Kalın'dan The Economist açıklaması: Arkasında yatanı biliyorum

TOGG'a büyük ilgi, tam not aldı! Paycell altyapı kurdu TOGG dijitalden satıldı! Türkiye'nin yerli otomobili...

Eski Türkiye'nin sağlık sistemi ile günümüzü kıyasladı! 'Ameliyata kimliğimle girip kimliğimle çıktım'

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye’ye getirilmeye başlandı

CHP'li Albayrak yönetimindeki itfaiyeden büyük başarı! İçi boş tek odalı gecekondu yangınını söndürdüler

HDP'li Cengiz Çandar kirli işbirliğini itiraf etti! Özerklik ayrıntısı dikkat çekti
Dünya İsrail, Han Yunus’ta apartmanı vurdu
Dünya

İsrail, Han Yunus’ta apartmanı vurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-11 10:45:00 -
İsrail, Han Yunus’ta apartmanı vurdu

İsrail’de savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde bir apartmana saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nde bulunan Han Yunus kentinde bir apartmanı vurdu. Saldırı sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybederken, birinin durumu ağır 7 kişi yaralandı. Saldırı gerçekleştirilen apartman tamamen yıkılırken çevresindeki binalarda da hasar meydana geldi.

İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında İslami Cihad Hareketi Kudüs Tugayları Askeri Konsey Üyesi Ali Hassan Ghali’nin Gazze’ye yönelik saldırılarda İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi. Ghali’nin saldırılar sırasında güvenli bir alanda saklandığı aktarıldı.

Can kaybı 25’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde salı günü başlattığı saldırılarda ekseriyeti kadın ve çocuk olmak üzere 10’u sivil toplam 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 76 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.

İşgalci İsrail protesto edilecek
İşgalci İsrail protesto edilecek

Aktüel

İşgalci İsrail protesto edilecek
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'de siren sesleri yükseldi!
İsrail'de siren sesleri yükseldi!

Dünya

İsrail'de siren sesleri yükseldi!

Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı gerçekleştirildi
Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı gerçekleştirildi

Gündem

Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı gerçekleştirildi

İsrail uşağı ABD "Nekbe" etkinliğini engelledi
İsrail uşağı ABD "Nekbe" etkinliğini engelledi

Dünya

İsrail uşağı ABD "Nekbe" etkinliğini engelledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23