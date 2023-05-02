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Dünya İsrail Halep Havalimanı'nı vurdu
Dünya

İsrail Halep Havalimanı'nı vurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-02 04:03:00 -
İsrail Halep Havalimanı'nı vurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın, İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alınarak hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanına, yerel saatle 23.35'de İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Halep çevresindeki bazı noktaların da saldırıda hedef alındığı ifade edilen haberde, hasar gören Halep Havalimanı'nın hizmet dışı kaldığı ve 1 rejim unsurunun öldüğü öne sürüldü.

Esed rejimi, 7 Mart'ta da Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından vurularak hizmet dışı kaldığını ileri sürmüştü.

Halep'te, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından, söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
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İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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