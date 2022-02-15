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Dünya İsrail güçleri hem evlerini yıktı hem gözaltına aldı
Dünya

İsrail güçleri hem evlerini yıktı hem gözaltına aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da bulunan El-Halil kentinde Filistinli ailenin evini yıkarken, kendilerine tepki gösteren ev sahibi babayı tutuklayarak gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 18:02:00 - 2022-02-15 18:22:16

İsrail güçleri, El-Halil kentinde Filistinli ailenin evini yıkmasının ardından tepki gösteren ev sahibi babayı tutuklayarak göz altına aldı.

İsrail güçleri, Filistinli ailelerin evlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. Bugün de İsrail’in Batı Şeria bölgesinde bulunan El-Halil şehrinin Ziv bölgesinde Filistinli bir ailenin evini yıktı.

Ev sahibi babayı gözaltına aldılar

Yıkılan evin sahibi ailenin ve çevrede oturanların evin yıkımına tepki göstermesinin ardından İsrail askerleri, ses bombalarıyla karşılık verirken ev sahibi babayı da tutuklayarak göz altına aldı.

İsrail, Filistinlilerin yaşadığı bölgelere İsrailli aileleri yerleştirirken, Filistinlilerin bölgede yerleşim alanı inşa etmesine izin vermiyor.

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