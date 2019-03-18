İsrail engelledi! 2 Filistinli çocuk yanarak can verdi

Terör devleti İsrail'in askerlerinin, Filistinliler üzerinde uyguladığı baskı ve zulümlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Dün işgal altındaki Batı Yaka'daki Hebron Eski Şehri'nin Al-Salaymeh semtinde meydana gelen acı olayda, evde çıkan yangını söndürmeye giden Filistinli itfaiye aracını, İsrail askerlerinin engellemesi sebebiyle aynı evde bulunan biri 18 aylık, iki Filistinli çocuk hayatını kaybederken, bir çocuğun da ağır yaralandığı bildirildi.

Çocuklardan ilkinin dün gece geç saatlerde hayatını kaybettiği, diğerinin ise yakındaki Hebron Hükümet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra sabah saatlerinde aşırı yanıklardan öldüğü açıklandı.

Hastane Müdürü Dr.Walid Zalloum, hayatını kaybeden çocukların diğer kardeşinin ise, vücudundaki ciddi yanıklar sebebiyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

3 kardeşten ikisi hayatını kaybetti

Filistinli haber sitesi Filistin Bugün ise, hayatını kaybeden çocuklardan birinin 4 yaşındaki Wael Al Rajabi, diğerinin ise 18 aylık kızkardeşi Malik olduğunu açıkladı. Yerel polis sözcüsü Albay Loai Arziqat da, yaptığı basın açıklamasında iki Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini doğrulayarak, daha fazla bilgi veremeyeceğini açıkladı.

İsrail askerleri itfaiye aracını engelledi

Dün gece saat 21.50'de çekilmiş bir videoda ise, itfaiye aracının dar bir caddeden aşağı inmeye çalıştığı görülüyor. İsrail askerlerinin yolu bir kamyonla tıkayarak, itfaiyenin geçmesini engellediğini gören yerel sakinler, orada bulunan İsrail askerlerinden itfaiyenin geçmesi için yardımcı olmasını istiyor. Ancak İsrail askerlerinin, bütün yalvarmalara rağmen itfaiyenin geçişine izin vermediği görülüyor.

İsrail'in itfaiye ve ambulansların erimişini kısıtlaması yeni değil. Daha önce yaşanan birçok olayda, yaralıları almak için olay yerine giden ambulansların, İsrail askerleri tarafından engellenmesi sonucu hayatanı kaybeden Filistinliler olmuştu.

Yine çıkan yangınlarda, itfaiye araçlarının yangını söndürmek için olay yerine gitmesi engellenince çok sayıda ev yanmış, Filistinlilerden de hayatını kaybeden ve yaralanlar olmuştu.

Ambulans ve kızılay ekiplerine saldırı yapıldı

Filistinliler İçin Tıbbi Yardım'a (MAP) göre; İsrail, 2015'ten beri ambulansların 123 seferde kontrol noktalarından geçmelerini engelledi . Ayrıca, aynı dönemde işgal altındaki Filistin bölgelerinde Kızılay ekiplerine karşı 386 saldırı yapıldı,105 ambulans da hasar gördü.

Geçen aralık ayında, İsrail askerleri, Filistinli masum bir çocuğu yaraladı ve potansiyel suçlu görerek tıbbi tedavi görmesini engelledi. Tedavisinin engellenmesi yüzündün Filistinli çocuğun daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail kuvvetleri, işgal altındaki Batı Yaka'da Ramallah yakınlarındaki El Jalazun mülteci kampı çevresinde yapılan protestoları bastırırken, 17 yaşındaki Mahmud Nakhle'yi yaraladı.. Birkaç dakika sonra, İsrail askerleri, Filistinli bir ambulansı olay yerinden kovaladılar ve sürücüsünü silahla tehdit ettiler. Yaralı Filistinli Nakhle hastanesine giderken yolda hayatını kaybetti.

Dördüncü Cenevre Sözleşmesine göre, “İşgal gücü İsrail, işgali altındaki nüfusa yiyecek ve tıbbi bakımın yanı sıra, yeterli hijyen ve halk sağlığı standartlarını sağlamakla yükümlüdür.”

Yine Cenevre Sözleşmesin'de ek olarak, “İsrail'in, Uluslararası Kızılay Hareketi Personeli'nin insani faaliyetlerini yürütmesine izin verilmeli” deniliyor. Ancak İsrail bütün bu uyarılara rağmen ve diğer uluslararası yasa ve sözleşmelerde yer alan maddeleri ihlal etmeye devam ediyor. Dünya ise, işgal altında Filistin halkına karşı uygulanan baskı ve zulümleri görmezden gelmeye devam ediyor.