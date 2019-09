İsrail Batı Şeria'da Filistinli ailenin evini yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentine bağlı bir beldede Filistinli aileye ait bir evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde çok sayıda İsrail gücü buldozerler eşliğinde Beytullahim'in Velece beldesine baskın düzenledi.

Filistinli bir aileye ait iki katlı evi yıkan İsrail güçleri ile yıkıma tepki gösteren belde sakinleri arasında arbede yaşandı.

İsrail güçleri belde sakinlerini dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, olaylarda yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin Filistinli ailenin evini ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı ifade edildi.



- İsrail yönetimi Filistinlilere ait yapıları yıkıyor



İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.



Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.



Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.



Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.