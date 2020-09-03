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Dünya İsrail baskın güçleri Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulara saldırdı
Dünya

İsrail baskın güçleri Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulara saldırdı

İsrail baskın güçleri, Ramallah yakınlarındaki Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulara saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 07:37:00 -
İsrail baskın güçleri Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulara saldırdı

Filistin Tutsaklar Derneği'nden yapılan açıklamada, Ramallah yakınlarındaki Ofer Cezaevi'nde gözaltına alınan Davud Talad el-Hatib'in ölümünün ardından meydana gelen olayların ardından kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail Cezaevi Yönetimi tutuklulara saldırdı ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Açıklamada, tutuklu arkadaşlarının Hatib'in şehit olmasına kızdığı ve büyük bir ayaklanma başlattığı kaydedildi.

Derneğin açıklamasına göre Ofer Cezaevi'nde 850 Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail hapishanesinde hapsedilen 41 yaşındaki Filistinli Davud Talad el-Hatib dün gece kalp krizinden öldü.

Cezasının bitimine yaklaşık 4 ay kaldığını belirten Hatib, 2017 yılında kalp krizi geçirdi ve tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

Hatib'in ölümüyle 1967'den beri İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu sayısı 225'e yükseldi.

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