İsrail arama kurtarma ekibi Türkiye'ye silahla girmiş! Kurtarmaya mı öldürmeye mi geldiniz?

İsrail'in Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem için gönderdiği İsrail ordusuna bağlı arama kurtarma ekibinin ülkeye silahlı bir şekilde girdiği ortaya çıktı.

Türk yetkililer, İsrailli arama kurtarma ekiplerinden üzerlerindeki silahları teslim etmeleri gerektiğini söyledi.

Ynet'in haberine göre, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı özel bir birim olan Shaldag (Unit 5101), Türk yetkililerin talebi sonrasında silahlarını bırakmak zorunda kaldı.

İsrailli yetkililerin, Türk mevkidaşlarına İsrail arama kurtarma ekiplerine yönelik tehditlerin diğer ülkelere olan tehditlerden daha farklı olduğu, bu sebeple güvenlik sağlamak üzere Türkiye'ye silahlı bir şekilde geldiklerini bildirmesine rağmen bu taleplerin reddedildiği belirtildi.

Ancak Türk yetkililerin İsrail'in taleplerini reddederek, birçok ülkeden arama kurtarma ekibinin enkaz ve ilk yardım çalışması yapmasına rağmen yalnızca İsrail makamlarından güvenliği sağlama yönünden talep geldiğini ve bunun kabul edilemeyeceğini belirttiği ifade edildi.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği yetkililerin de İsrail askerlerinin arama kurtarma ekibinin güvenliğini sağlaması için silahlı bir şekilde Türkiye'de faaliyet göstermesi yönünde izin istediği, ancak bu taleplerin de Türk yetkililerce geri çevrildiği açıklandı.

İsrail ordusunun sözcülüğünün doğruladığı haberde, Türk yetkililerin İsrailli arama kurtarma ekibinin güvenliğini sağladığı belirtildi.

KAYNAK: BARAN HABER/MEPA NEWS