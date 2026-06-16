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Ekonomi New York borsasının kafası karışık
Ekonomi

New York borsasının kafası karışık

Yeniakit Publisher
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New York borsasının kafası karışık

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası karışık seyirle kapandı.

New York borsası, teknoloji hisselerindeki satış baskısına karşın petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomiye ilişkin iyimserliği desteklemesiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,64 artarak 51.999,67 puanla rekor tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 azalışla 7.511,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kayıpla 26.376,34 puana geriledi.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle önceki işlem gününde yükselişin görüldüğü pay piyasalarında, teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

Teknoloji hisselerinde çip üreticileri öncülüğünde satışlar dikkati çekerken, Nvidia hisseleri yüzde 2,37, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 7,3, Broadcom hisseleri yüzde 4,37 ve Micron Technology hisseleri yüzde 6,18 değer kaybetti.

 

Petrol fiyatlarındaki gerileme sürerken Brent petrolün varil fiyatı mart ayından bu yana ilk kez 80 doların altına indi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 79,75 dolara gerilerken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77 dolardan alıcı buldu.

Enerji fiyatlarındaki düşüş, enflasyonist baskıların hafifleyebileceğine yönelik beklentileri destekledi.

Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin tamamen normale dönmesinin zaman alabileceğini belirterek, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne dikkati çekti.

Yatırımcıların dikkati ise ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'un liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulması bekleniyor.

Toplantının ardından Warsh'un yapacağı açıklamalarda enflasyon, iş gücü piyasası ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri ile para politikasının geleceğine yönelik vereceği sinyaller yatırımcıların odağında bulunuyor.

 

Öte yandan, tarihi halka arzıyla dikkatleri üzerine çeken Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) hisselerindeki yükseliş üçüncü işlem gününde de sürdü.

Gün içinde yüzde 17'ye kadar yükselen şirket hisseleri, gün içi kazançlarının bir kısmını geri vererek seansı yüzde 4,83 artışla tamamladı.

Hisselerdeki yükseliş, SpaceX'i piyasa değeri açısından gün içinde e-ticaret devi Amazon'un, kısa süreliğine de teknoloji devi Microsoft'un önüne taşıdı.

Gün sonunda piyasa değeri 2,6 trilyon dolar olarak kaydedilen SpaceX, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

Şirket ayrıca yapay zeka destekli kod editörü Cursor'un geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolar değerleme üzerinden satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

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